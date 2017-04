Bamberg: Männer geraten in handfesten Streit in Disco - es fliegen Fäuste und Gläser

Zwischen zwei Gästen kam es in einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dies berichtet die Polizei.



Ein 25-Jähriger wurde von einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, anschließend revanchierte sich dieser und schlug seinen Kontrahenten ein Glas über den Hinterkopf. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert und erlitten leichte Verletzungen.



Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.