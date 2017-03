Bamberg: Lkw-Fahrer übersieht Kind auf Fahrrad

Einen zehnährigen Jungen auf seinem Kinderfahrrad hat am Mittwochnachmittag ein Lkw-Fahrer übersehen, als er aus einer Hofeinfahrt in der Hallstadter Straße ausfahren wollte.



Zum Glück - so berichtet es die Polizei Bamberg - berührte der Lastwagen den Jungen nur leicht. Dennoch fiel der Junge vom Fahrrad verletzte sich dabei leicht am Fuß.