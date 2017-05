Bamberg: Horror-Clown mit Schwert erschreckt Mädchen am Bambados

Als eine zehnjährige Schülerin am Dienstagmorgen alleine um 9 Uhr ins Bambados zum Schwimmen wollte, trat ihr auf dem Fußweg in der Carl-Meinelt-Straße ein Horrorclown mit Schwert entgegen.



Nach Angaben der Polizei kam die Schülerin völlig verstört kurze Zeit darauf nach Hause zurück und erzählte es ihrer Mutter. Diese verständigte - leider erst nachdem sie nochmals mit ihrer Tochter zum Bambados ging - die Polizei, sodass eine Täterfahndung negativ verlief. Wer Beobachtungen hierzu machen kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Tel. 0951-9129-210.