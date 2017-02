Bamberg: Gekündigter Mieter macht Feuer in Wohnung - mehrere Verletzte

Am frühen Samstagabend entzündete der 45-Jährige einen mitten im Zimmer aufgehäuften Papierhaufen in der Wohnung im Bamberger Norden, aus welcher er herausgekündigt worden war. Das berichtet die Polizei.



Die Vermieterin beobachtete den Mann zufällig, als er weglief und gleichzeitig erkannte sie einen Lichterschein in der Wohnung.



Als sie nachschaute, erblickte sie den brennenden Papierhaufen. Die Eigentümerin rief Nachbarn hinzu und gemeinsam konnten sie den Brand löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Folge war, dass alle Beteiligten leichte Rauchvergiftungen erlitten.



Den Brandstifter fand die Polizei zunächst nicht. Noch am späteren Abend konnte er bei der Fahndung durch die Polizei ergriffen werden.



Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen durch und führt den Täter dem Haftrichter vor. Da der Brand rechtzeitig erkannt wurde, blieb der materielle Sachschaden gering.