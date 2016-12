Bamberg: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 23.20 Uhr hat sich auf dem Berliner Ring in Bamberg, an der Kreuzung zur Moosstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto ereignet.Der 60-jährige Autofahrer war auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Süden unterwegs, berichtet die Polizei. An der Kreuzung zur Moosstraße wollte er bei "Grünlicht" in gerader Richtung die Kreuzung überqueren. Gleichzeitig wollte der 50-jährige Fußgänger den Berliner Ring in Richtung der Siemensstraße überqueren und trat unmittelbar vor dem Ford auf die Fahrbahn. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt "Rotlicht".Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger frontal, so dass dieser mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Fußgänger erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Zustand wurde als kritisch - aber stabil - eingestuft. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.Allerdings wurde das Fahrzeug an der Front stark beschädigt, die geschätzte Schadenssumme beträgt mindestens 1500 Euro. Die informierte Staatsanwaltschaft ordnete neben der Hinzuziehung eines Gutachters auch eine Blutentnahme beim Fußgänger an, da der Verdacht bestand, dass dieser alkoholisiert war. Der 60-jährige Autofahrer war nachweislich nüchtern. Der Berliner Ring war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.