Bamberg: Betrunkener läuft mit Zypresse durch Hallstadt

Einer Streife der Polizei bemerkte in der Nacht auf Sonntag, um 00.15 Uhr, in der Michelinstraße in Hallstadt einen 53-jährigen Mann, der eine ca. 1,5 Meter große Zypresse trug. Das berichtet die Polizei.



Augenscheinlich wurde die Pflanze erst kurz zuvor aus einem Topf gezogen. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er das Bäumchen auf der Straße gefunden hätte. Nach kurzen Ermittlungen konnten die Beamten vor dem Außengelände eines nahe gelegenen Baumarkts den zugehörigen Topf der Pflanze feststellen. Das neben dem Pflanzentopf liegende Preisschild wies einen Betrag von 49,99 Euro aus.



Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,18 Promille. Der Mann wird wegen Diebstahl angezeigt.