Unwetter: Herabstürzender Ast beschädigt Statue auf Oberer Brücke in Bamberg

Ein Gewitter mit Sturmböen hat am Freitagabend in Bamberg dazu geführt, dass der Ast eines hohen Ahornbaumes an der Oberen Brücke herabstürzte und auf die "Kreuzigungsgruppe", eine Gruppe von Statuen, fiel. Teile des steinernen Kunstwerks, die Figur der Maria, stürzten daraufhin vom Sockel, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Bildnis war vom Bildhauer Leonhard Gollwitzer im Jahr 1715 geschaffen worden.Der Baum wurde von der Feuerwehr weggeräumt. Dieser Einsatz gestaltete sich kompliziert, sollte die "Kreuzigungsgruppe" doch nicht weiter beschädigt werden. Vorsichtig über eine Drehleiter versuchten die Einsatzkräfte das Holz zu entfernen, ohne das Denkmal weiter zu beschädigen. Da sie so aber nur den oberen Teil abtragen konnten, der Stamm selbst aber zu schwer war, rückten weitere Feuerwehrleute mit einem Boot an. Über eine kleine Vorinsel, die sich in der Regnitz befindet, konnten sie den Baum fällen und zur Seite kippen lassen. Hier wurde er dann klein geschnitten und mittels Kran geborgen.