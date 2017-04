Bamberg: 13-Jähriger Schüler randaliert und verletzt Lehrer

Ein aufgebrachter 13-Jähriger hat während des Unterrichts in seiner Schule in Bamberg zwei Lehrer leicht verletzt.



Der 13-jährige Schüler wollte bereits fünf Minuten vor Unterrichtsschluss das Klassenzimmer verlassen. Als ihm dies durch die beiden anwesenden Lehrer verweigert wurde, geriet der Schüler so in Rage, dass er mit mehreren Gegenständen, unter anderem Äpfel, Schere, Waveboard, nach den beiden Lehrkräften warf. Einer der Äpfel traf die Lehrerin am Ohr.



Da sich der Schüler nicht beruhigte, wurde dieser von den beiden Lehrern festgehalten um weitere Taten zu verhindern. Hierbei schlug der Schüler der Lehrerin mit der Faust ins Gesicht. Beide Lehrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.