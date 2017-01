Autos kollidieren bei Bamberg: Drei Menschen verletzt - darunter ein Kleinkind

Die Wucht des Aufpralls war heftig: Nicht nur die Fronten der beiden Fahrzeuge sind erheblich demoliert, auch am Rahmen hat sich wohl Einiges verzogen. Insgesamt liegt der Sachschaden bei den zwei am Unfall beteiligten Autos bei rund 40 000 Euro, wie Dienstgruppenleiterin Andrea Sohns von der Polizeiinspektion Bamberg-Land schätzt. Was ist passiert?Der Unfall passierte Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Bamberg-Ost. Laut Polizei war ein BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2281 von Pödeldorf kommend in Richtung Bamberg unterwegs. Als er nach links auf die Autobahn 73 auffahren wollte, übersah der Mann am Steuer des BMW offenbar einen entgegenkommenden Mitsubishi. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge krachten frontal ineinander.Wie Andrea Sohns von der Polizei erläutert, wurden bei dem Zusammenstoß der Fahrer des Mitsubishi sowie der BMW-Fahrer und dessen einjährige Tochter leicht verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten seien vorsorglich ins Klinikum Bamberg eingeliefert worden.Die Autos, beides Geländelimousinen, mussten abgeschleppt werden.