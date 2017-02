Autofahrerin kracht auf A 73 in Baustellenanhänger und Leitplanke

Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer sind gestern Nachmittag bei einem Unfall mit leichten Verletzungen davon gekommen. Die Frau war in ihrem Kombi auf der A73 am Bamberger Kreuz in Fahrtrichtung Suhl unterwegs.Aus bislang ungeklärter Ursache krachte sie mit ihrem Wagen in einen sogenannten Warnleitanhänger, der auf dem Standstreifen geparkt war. Dieser sollte auf eine Baustelle in ungefähr einem Kilometer Entfernung hinweisen.Nach dem Zusammenstoß mit dem Anhänger verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und knallte auf der Auffahrt zur A70 auch noch in die Leitplanke.Laut Verkehrspolizei wurden die Frau und ihr Beifahrer bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall nach Schätzung der Verkehrspolizei ein Sachschaden in Höhe von rund 35 000 Euro.