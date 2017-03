Autofahrer übersieht Fußgänger: BMW rollt über Fuß

Wie die Polizei mitteilte, hat ein BMW-Fahrer am Montagabend in Bamberg einen 51-jährigen Fußgänger, der an einer Engstelle der Breitenau auf der Fahrbahn lief, übersehen.



Dabei überrollte der Fahrer mit seinem Vorderrad den Fuß des Passanten. Der Mann musste anschließend zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bamberg gebracht werden.