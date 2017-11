Autodiebe im Kreis Bamberg aktiv - Kripo prüft Zusammenhänge

Mit zwei Autos gelang noch unbekannten Dieben vermutlich in der Nacht zum Mittwoch im Landkreis Bamberg die Flucht. In Lauter stahlen die Täter einen silbernen BMW 320 mit den Kennzeichen "BA-KS 903", in Baunach erbeuteten sie einen schwarzen BMW 765, an dem die Kennzeichen "BA-BM 46" angebracht waren. Dort wurde zudem ein BMW aufgebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe.



In Lauter sah die Besitzerin ihren silbernen 320er BMW, Kennzeichen" BA-KS 903", zuletzt um 1.30 Uhr im Carport vor ihrem Anwesen im Baumfeldweg stehen. Gegen 6 Uhr bemerkte sie, dass der über neun Jahre alte Wagen im Wert von zirka 5000 Euro gestohlen worden war und verständigte die Polizei. An dem Auto befindet sich an der vorderen rechten Stoßstange ein leichter Schaden.



Im Zeitraum von Mittwoch, etwa 13 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, stahlen Unbekannte zudem einen schwarzen BMW 765 vom Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Ellersgraben" in Baunach. Der elf Jahre alte Wagen mit den Kennzeichen "BA-BM 46" hat einen Zeitwert von geschätzten 10.000 Euro.



Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Dienstag im Baunacher Stadtteil Priegendorf an einem BMW der 3-er Serie zu schaffen, der in der Straße "Am Brennofen" abgestellt war. Nachdem sie das Auto aufgebrochen hatten, durchwühlten sie es und konnten mit einer Sonnenbrille der Marke "RayBan" unerkannt entkommen.



Die Kripo Bamberg ermittelt und prüft unter anderem einen Zusammenhang zwischen den drei Taten.



Die Beamten haben folgende Fragen:



- Wer hat am frühen Mittwochmorgen Wahrnehmungen im Baumfeldweg in Lauter gemacht?

- Wem sind im Zeitraum von Mittwoch, etwa 13 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, in der Straße "Am Ellersgraben" verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

- Wer kann Hinweise auf den Verbleib des silbernen BMW 320, mit den Kennzeichen "BA-KS 903" oder auf den schwarzen BMW 730, mit den Kennzeichen "BA-BM 46" geben?

- Wer hat in der Nacht zum Dienstag in Baunach, Stadtteil Priegendorf, in der Straße "Am Brennofen" Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch gemacht?



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.