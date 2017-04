Auto rast auf A73 in Lastwagen und gerät in Brand - Lkw-Fahrer löscht Feuer

Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ist es auf der A73 in Richtung Lichtenfels zu einem schweren Unfall gekommen, Zwischen Zapfendorf und Ebensfeld, kurz hinter der Landkreisgrenze, prallte ein 23-jähriger Autofahrer offenbar ungebremst in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges.



Durch den Aufprall geriet der Pkw sofort in Brand, während beide Fahrzeuge noch etwa 300 Meter ausrollten. Der Autofahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und war in seinem Wagen eingeklemmt. Zu seinem Glück reagiert der 65-jährige Lkw-Fahrer schnell und löschte den Brand.



Hinzugerufene Feuerwehrkräfte konnten den jungen Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Die Autobahn war bis 9 Uhr in Richtung Suhl komplett gesperrt. Die Gegenfahrbahn musste kurzfristig ebenfalls gesperrt werden.



Neben den zuständigen Beamten der Autobahnpolizei Bamberg waren auch Streifen von Bamberg-Land, Lichtenfels und Coburg sowie der Straßenmeisterei Bad Staffelstein eingebunden. Der Gesamtschaden wird auf über 26.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde beim Verursacher auch eine Blutentnahme angeordnet.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zapfendorf, Ebensfeld sowie aus Bad Staffelstein, Reundorf bei Lichtenfels und Scheßlitz.