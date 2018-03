Ausstellung in Hirschaid: Ostern ist nicht nur eiförmig

Das Krippen-Museum in Hirschaid hat wieder seine Pforten geöffnet. In dieser Jahreszeit aber selbstverständlich nicht wegen Weihnachten, sondern weil ein anderes kirchliches Fest bevorsteht: Ostern.

Mit der Ausstellung zur Passions- und Osterzeit will man den Besuchern das Geschehen um Ostern vor Augen führen und ihnen damit die Vielfalt des österlichen Brauchtums erläutern.



Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 3. April, zu bestaunen. Pfarrer Francis Plakkil sprach bei der Ausstellungseröffnung von den Passionskrippen als einer "sichtbaren Predigt", die den Leidensweg Jesu vom letzten Abendmahl bis hin zum Gang der Jünger nach Emmaus darstellen würden.



Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung sorgten Juliane und Günter Schramm mit Enkelkindern Mona und Moritz.



Gedanken zu Ostern

Hirschaids Bürgermeister Klaus Hohmann (CSU), der zusammen mit seinem Amtskollegen Łukasz Jastrzembski aus der polnischen Partnergemeinde Lesnica vor Ort war, würdigte die unermüdliche Tätigkeit des Ehepaars Bergmann.



Er dankte ihnen dafür, dass sie die Tradition der Osterausstellung im Sinne von Hubert und Ingeborg Patzelt weiterführen würden. Kann doch damit dem aufmerksamen Betrachter "die Symbolik der Fasten- und Osterzeit eindrucksvoll vermittelt werden".



Neben den Fasten- und Passionskrippen sind Osterkerzen, Heilig-Grab-Darstellungen, ein Fastentuch und Ostereier aus aller Welt zu bestaunen. Über 300 verschiedenartige Ostereier aus der privaten Sammlung von Ingeborg Patzelt sowie eine Vielzahl von handbemalten Ostereiern aus der umfangreichen Arbeit des ebenfalls verstorbenen Alt-Bürgermeisters Fritz Kauer aus Buttenheim sind ausgestellt.



Ganz gleich, ob es sich um die kunstvoll bemalten Eier von Fritz Kauer handelt, die unter anderem mit wunderschönen Darstellungen aus Buttenheim bemalt sind oder um kostbare Porzellaneier oder Eier mit traditionellen Mustern und Techniken aus 24 Ländern - der Fantasie und den verwendeten Materialien sind in Hirschaid scheinbar keine Grenzen gesetzt.



Wie sich das mit den Ergebnissen einer Ostereier-Aktion aus dem Hirschaider Marktgemeinderat verhält, muss jeder Besucher selbst entscheiden.