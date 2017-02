Auf der Tanzfläche Faustschläge verteilt - Betrunkener Mann landet in Ausnüchterungszelle

In einer Gaststätte im Sandgebiet in Bamberg verpasste am Dienstagfrüh, um 01.30 Uhr, ein 34-jähriger Mann völlig grundlos einem Gast einen Faustschlag aufs Auge. Dies berichtet die Polizei.



Auf der Tanzfläche des Lokals schlug der 34-Jährige noch einen weiteren Gast ins Gesicht und trat diesen gegen die Beine. Der Angreifer, der 1,64 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde in Polizeigewahrsam genommen und musste seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.



Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Die beiden angegriffenen Gäste zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, mussten aber dennoch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.