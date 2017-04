Alltag an fränkischen Amtsgerichten: "Sie können reden, wenn Sie dran sind!"

Montagmorgen, 9 Uhr, Amtsgericht Bamberg. In Sitzungssaal 27 fängt für Richter und Staatsanwalt die Woche überhaupt nicht gut an. Die erste Verhandlung des Tages hat es gleich in sich.



Jens Maier (Name geändert) nimmt zielstrebig gegenüber der Staatsanwaltschaft Platz. Er trägt ein perfekt gebügeltes weißes Hemd, zur Verstärkung hat er die Freundin mitgebracht. Maier steht nicht das erste Mal vor Gericht. Weil er seine Ex-Freundin belästigt haben soll, stottert er aktuell eine Geldstrafe ab.



Trotz der Verurteilung und eines Kontaktverbots soll der Angeklagte keine Ruhe gelassen haben. Unzählige E-Mails, Whatsapp-Nachrichten, Telefonterror: Das Gericht will dem Mann heute eigentlich eine Brücke bauen. Doch Maier pfeift auf die Brücke.



Die Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen. Die Nachrichten? "Haben meine Tochter und mein Vater verfasst." Das war auch nötig. "Wie soll ich sonst an meine Sachen kommen, die noch bei meiner Ex liegen?" Beweise gäbe es genügend. "Wenn es nötig ist, gehe ich bis vors oberste Gericht!"



Maier kramt Aktenberge hervor, zitiert Justizvorschriften ("Ich habe da vorher mal gegoogelt") und redet in einer Tour. Von seiner Ex, die ihm schaden will. Und von Zeugen, die ihn entlasten werden. Irgendwann wird es dem Richter zu bunt. "Stopp! Sie können reden, wenn Sie dran sind!" Ein Prozess vor einem Schwurgericht sei zwar möglich. "Aber wollen Sie das wirklich? Es steht eine Gefängnisstrafe im Raum." Egal. Maier bleibt standhaft. "Ich bin unschuldig!" Nichts zu machen. Die Verhandlung wird vertagt. Alltag an fränkischen Amtsgerichten.



Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr, Nachbarschaftsstreitigkeiten





Szenenwechsel, Amtsgericht Coburg. Eine junge Frau in schickem Blazer reibt sich nervös die Hände. Sie soll einem Bekannten an Weihnachten das Handy gestohlen haben. "Sie wollte es nur leihen", lässt die Frau über ihren Anwalt ausrichten. Am nächsten Tag habe sie es zurückgegeben und den Besitzer als Entschädigung zum Essen eingeladen. "Darüber hat er sich doch gefreut."



Der Handybesitzer sieht das anders. "Ein Gläschen Wein wollte sie nicht. Stattdessen ist sie mit dem Smartphone raus." Ob er das Handy denn zurückbekommen habe, fragt die Richterin. "Ja, nach drei Tagen. Da vorne an der Tanke." Und das Essen? "War lecker." Kurzer Blick zur Staatsanwältin, dann verkündet die Richterin leicht amüsiert: Verfahren eingestellt.



Alleine 2015 waren es über 93000 neue Strafverfahren



Der junge Mann, der in Handschellen in den Sitzungssaal geführt wird, kennt sich an fränkischen Amtsgerichten gut aus. Er hat öfter mal zugeschlagen, hinzu kommen Diebstahlsdelikte und illegaler Waffenbesitz. Irgendwann wird die Liste zu lang, seit einigen Wochen sitzt der 23-Jährige hinter Gittern. Dass er dort sein Drogenproblem in den Griff bekommt, ist unwahrscheinlich. Dafür ist zu viel vorgefallen: Sein Vater macht sich aus dem Staub, als der 23-Jährige klein ist. Ohne Schulausbildung lebt er als Jugendlicher in den Tag hinein. Zuletzt pflegt er seine krebskranke Mutter. Vor seiner Inhaftierung ist er obdachlos.



Der Richterin fällt es schwer, zu verhandeln. Sie schwankt zwischen Mitgefühl und der Suche nach einer gerechten Strafe. Irgendwann hört man einen Satz, den wohl alle Amtsrichter in ihrer Karriere schon einmal gesagt haben. "Ich hatte gehofft, Sie hier nicht mehr zu sehen." Sie weiß: Auch in diesem Fall wird es nicht das letzte Mal sein.



19719 Bußgeldverfahren



Zum Ende des Tages geht es noch einmal zurück in den Sitzungssaal 27 des Amtsgerichtes Bamberg. Verhandelt wird eine tätliche Auseinandersetzung hinter Gittern. Der Beschuldigte, mehrfach vorbestraft, weil er betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren ist, soll einen Zellengenossen geschlagen haben. Bei der Aufklärung soll heute eigentlich ein wichtiger Zeuge helfen, der mit dem Angeklagten in einer Zelle gewohnt hat. Doch zunächst erscheint der Zeuge nicht. Als der Rentner endlich vor dem Richter sitzt, kann er sich an nichts erinnern. "Ich hab' das Zeug schon alles vergessen."



Als wäre das nicht alles schon genug für heute, muss sich der Richter jetzt auch noch mit einem übermotivierten Verteidiger auseinandersetzen. Der fordert kurzerhand, den verwirrten Zeugen wegen Falschaussage zu belangen. Antrag abgelehnt, die Plädoyers bitte! Urteil. Feierabend.



Zuständigkeiten und Strafmaß





Strafsachen





Zivilsachen





Familienrecht





Freiwillige Gerichtsbarkeit