Achtung Allergiker! Hasel und Erle fliegen schon!

Plötzlich ist es wieder so weit: Die Nase juckt, die Augen brennen, tränen - Heuschnupfen. Für Pollen-Allergiker beginnt mit dem Frühjahr oft genug eine lange Leidenszeit. Laut "Wetteronline" sind aufgrund der milden Witterung bereits viele Hasel- und Erlenpollen in der Luft. Mit Birkenpollen darf ebenfalls bald gerechnet werden. In einer Woche etwa soll es losgehen. Bei Allergikern schrillen deswegen längst alle Alarmglocken.Und die Zahl Betroffener steigt kontinuierlich. Warum das so ist, erklärt Professorin Vera Mahler vom Allergiezentrum der Erlanger Unikliniken. Während sich der "Genpool" des Menschen in den letzten 100 Jahren nicht wesentlich veränderte, habe sich das menschliche Umfeld in den letzten 25 Jahren verändert. Der Grund: Durch die Zunahme von CO2 in der Atmosphäre und die Klimaerwärmung würden laut Mahler einheimische und zugewanderte Pflanzen bessere Wachstumsbedingungen vorfinden. Das führe dazu, dass auch die Pollen- und Allergenbelastung zunehme. Was im Ergebnis wissenschaftlich ausgedrückt bewirkt, dass die "Sensibilisierungshäufigkeit" steigt. Immer mehr Menschen reagieren demnach allergisch. 25 bis 30 Prozent der Deutschen haben bereits mit sogenannten Soforttyp allergien zu kämpfen, also mit Heuschnupfen, Asthma oder Insektengift- und Nahrungsmittelallergien.Gerade Kleinkinder reagieren bereits immer häufiger allergisch, heißt es beim Deutschen Allergie- und Asthmabund. Warum das so ist, lasse sich nicht genau sagen. Aber es gibt Theorien. Kinder würden heute heute zu klinisch aufwachsen, heißt es da. Für Abwehrkräfte gebe es keine Stimulierung, weshalb Kinder oft schon auf harmlose Stoffe allergisch reagieren würden. Hinzu komme die Schadstoffbelastung der Luft, aber auch die Inhaltsstoffe in unseren Lebensmitteln.Vera Mahler bestätigt, dass gerade Nahrungsmittelallergien stark zunehmen würden. Mit Symptomen vom Brennen der Mundschleimhäute bis zum allergischen Schock und Kreislaufstillstand. Die einzig verlässliche Behandlungsmethode stelle da oft nur das Meiden des betreffenden Nahrungsmittels dar.Nicht anders verhält es sich bei Pollenallergikern.Eigentlich können Pollen oder Milben dem menschlichen Körper nicht sonderlich viel anhaben. Aber: Bei einigen Menschen reagiert das Abwehrsystem des Körpers auf diese Allergene mit einer Immunreaktion.Was passiert? Es kommt zu einer Sensibilisierung. Das Immunsystem produziert bestimmte Antikörper ("IgE"), die gegen die Allergene gerichtet sind und sich auf den Immunzellen in der Schleimhaut des Betroffenen feststetzen. Bei Allergenkontakt entsteht eine Vernetzung dieser Antikörper, was eine Entzündungsreaktion, den Heuschnupfen, oder auch allergische Rhinitis, provoziert.Es kommt zur Freisetzung von Entzündungs stoffen wie zum Beispiel Histamin, Tryptase oder Leukotriene. Diese wiederum bewirken eine Erweiterung der Blutgefäße und die Ausbildung von Ödemen. Die Folge: Nasensekret wird produziert, die Nervenfasern der Schleimhaut werden gereizt.Was nun folgt, sind die typischen Begleiterscheinungen des Heuschnupfens. Als Folge auf die allergische Reaktion beginnt die Nase zu laufen oder schwillt zu. Gleichzeitig entsteht in der Nase ein unwiderstehlicher Niesreiz. Bei den meisten Menschen folgen weitere Reaktionen wie gerötete Augen, Jucken, Tränen. Eine solche unmittelbare Immunreaktion wird auch als Sofortphasenreaktion bezeichnet.Daraus muss nicht, kann sich aber eine Spätphasenreaktion entwickeln. Dabei werden weitere Immunzellen aus dem Blut freigesetzt, die wiederum bestimmte Stoffe in der Schleimhaut freisetzen. Dieser Prozess kann zu einer Schädigung von Lunge und Bronchien und damit auch zu Asthma führen.Auch die Bindehäute der Augen sind häufig von Allergien betroffen. Nicht durch das Eindringen von Pollen in die Augen, wie früher angenommen, sondern die Übertragung erfolgt durch einen Nervenreflex.Vera Mahler rät zuallererst, Heuschnupfen nicht zu bagatellisieren. Wenn zwei Jahre hintereinander allergische Symp tome in der Pollenflugsaison auftreten, sollte man für eine genauere Diagnose und Behandlung einen Arzt aufsuchen.Die Hyposensibilisierungsbehandlung ist nach Meinung der Erlanger Wissenschaftlerin die einzige Behandlungsmethode, die gezielt und nachhaltig die Überreaktivität des Immunsystems günstig beeinflusst. Dabei wird das Allergen in steigender Dosis unter die Haut der Oberarmstreckseite gespritzt. So gelingt es, den Körper langsam an das Allergen zu gewöhnen. Die Therapie sollte im Herbst vor dem nächsten Pollenflug begonnen und dann über drei bis fünf Jahre fortgeführt werden. Diese spezifische Immuntherapie sei die einzige Behandlungsmethode, die die Ursache der Allergie bekämpfe, so Mahler. Alle anderen Behandlungsansätze würden ausschließlich die Symptome bekämpfen.Bei sogenannten "Antihistaminika", also antiallergischen Tabletten, sei das der Fall. Hier bestünden jedoch vom Wirkungs- bzw. Nebenwirkungsprofil große Unterschiede zwischen älteren sedierenden und modernen nichtsedierenden Präparaten. Vera Mahler rät, Antihistaminika nicht erst bei eingetretenen Beschwerden einzunehmen, sondern bereits während der relevanten Pollenflugzeit regelmäßig am Abend. Dadurch würden die Histaminrezeptoren bei neuerlichem Pollenkontakt am nächsten Morgen bereits blockiert. Die Wirksamkeit des Medikaments erhöhe sich dadurch deutlich.Für Allergiker immer ratsam: Pollenflugvorhersagen. Zum Beispiel online unter www.dwd.de/pollenflug oder durch spezielle Apps für Smartphone und Tablet Warum? Dadurch weiß man, wann welche Pollen verstärkt unterwegs sind, und zu einer Gefahr für die Atemwege werden können. Um den Pollen allerdings erfolgreich aus dem Weg gehen zu können, sollte man wissen, auf welche man allergisch reagiert. Weshalb Pollenallergiker um eine genaue Diagnose durch den Mediziner nicht herumkommen.