Ab Dienstag sollte das Eis in Bamberg tragen

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und die Temperaturen im Minusbereich. Das perfekte Wetter zum Schlittschuhlaufen. Kein Wunder, dass am Wochenende viele Leute beim Eislaufen auf dem Hainweiher zu beobachten waren. Doch am Rand der Eisfläche steht ein Schild, das darauf hinweist, dass der Weiher noch nicht freigegeben wurde. Müsste das Eis bei dieser Kälte nicht langsam dick genug sein? Wir fragen bei Michael Gerencser aus dem Bamberger Gartenamt nach.



Wie dick muss das Eis sein, damit es freigegeben wird?

Michael Gerencser: Das Eis am Hainweiher beträgt momentan 15 Zentimeter. Das ist genau die Grenze. Wir messen das momentan jeden Tag. Der Hainweiher wird am meisten befahren. Bisher befand sich noch eine Schneedecke auf dem Weiher, diese bremst beim Schlittschuhfahren. Wir haben das Eis vom Schnee befreit und Wasser aufgespritzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag soll dieses gefrieren, so dass die Eisdecke dann 17 Zentimeter dick ist.



Wann wird das Eis freigegeben?

Der Hainweiher wird voraussichtlich am Dienstag freigegeben. Ich hoffe das Wetter spielt mit, so dass das Wasser, das wir aufgespritzt haben, über Nacht gefriert. Aber es sieht sehr gut aus. Jedoch bleibt, trotz Freigabe, das Betreten des Sees auf eigene Gefahr. Einiges kann nicht beeinflusst werden. Zum Beispiel könnten durch Springen auf dem Eis Risse entstehen. Und auch Strömungen unter der Eisfläche können zur Gefahr werden.



Wie viele Weiher sind in Bamberg zum Eislaufen geeignet?

Vor allem der Hainweiher und der Sylvanersee. Geprüft werden außerdem der Eichelsee in Wildensorg und der Weiher am Höfener Weg.



Was sollte beim Betreten eines Sees beachtet werden?

Beim Eislaufen auf einem Weiher sollte jeder Vorsicht walten lassen. Vor dem Betreten der Eisfläche sollten sich Schlittschuhfahrer am Rand des Weihers von der Tragfähigkeit der Eisschicht überzeugen. Es gilt, mit offenen Augen zu fahren: Wenn etwas knarzt, sofort das Eis verlassen! Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) empfiehlt beim Einbrechen, bevor ein Loch entsteht, die Last zu verteilen. Das heißt am besten aufs Eis legen und langsam in Richtung Land kriechen.

Wenn wirklich ein Loch entstanden ist, gilt: keine Hektik. Das ist natürlich leichter gesagt, als getan, weil das Wasser sehr kalt ist. Aber der Eingebrochene sollte versuchen, mit den Füßen aufs Eis zu kommen und sich hochzuziehen. Danach gilt es, die Last zu verteilen und an den Rand zu kriechen.

Beobachter sollten sofort den Notruf (112) wählen. Außerdem befindet sich an jedem freigegebenen Weiher eine Rettungsstation. Hier gibt es einen Rettungsring und einen Stiel, der am Ende einen Ring hat. Wenn die eingebrochene Person also in Reichweite ist, sollte der Helfer diese Gegenstände zu Hilfe nehmen und den Betroffenen aus dem Wasser ziehen. Nie die Hand reichen - der eingebrochene Schlittschuhläufer würde danach greifen und den Helfer mit ins Wasser ziehen.



Gehen sie selbst auch Eislaufen?

(lacht) Ja, ich gehe auch auf den Bamberger Weihern Schlittschuhfahren.



