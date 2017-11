82-jährige Ladendiebin in Bamberger Kaufhaus

Bamberg. Eine 82-jährige Dame entwendete in einem Kaufhaus in der Bamberger Innenstadt Kosmetika und Bekleidungsstücke. Hierbei wurde sie vom Ladendetektiv beobachtet, als sie die Etiketten der Waren abriss und die Kleidung (Schal) teilweise direkt anlegte.



Als sie ins Büro gebeten wurde, steckte sie dort, im Beisein des Detektiven, eine kleine Handtasche in ihren Rucksack. Während der Tatausführung führte die Ladendiebin zusätzlich in ihrer Umhängetasche ein griffbereites Cutter-Messer, sowie eine kleine Zange, mit sich.