80-Jähriger aus Rattelsdorf bei Bamberg vermisst

Seit dem späten Sonntagabend, 2. Juli 2017, wird der 80 Jahre alte Peter Wittauer aus Rattelsdorf, Ortsteil Höfen, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, blieben auch umfangreiche Suchmaßnahmen bislang ohne Ergebnis. Die Polizei Bamberg-Land bittet um Mithilfe.



Peter Wittauer wurde zuletzt am Sonntag in Rattelsdorf, in einer Gaststätte in der Straße "Am Bromberg", gesehen. Nachdem er das Lokals zwischen 21 Uhr und 22 Uhr verlassen hat, fehlt von ihm jede Spur. Der 80-Jährige war mit einem grünen Damenfahrrad unterwegs.



Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, blieben bislang ergebnislos.



Personenbeschreibung

Der Vermisste ist sehr schlank und zirka 175 Zentimeter groß. Er hat kurze graue lichte Haare geht gebückt. Zur Oberbekleidung ist nichts bekannt, möglicherweise trägt er eine dunkle Schildmütze.



Aufgrund seines Alters und Gesundheitszustandes könnte sich der 80-Jährige in hilfloser Lage befinden.

Wer den 80-Jährigen nach Sonntagabend noch gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 zu melden.