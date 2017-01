Musical "Woodstock - The Story" in Bamberg - gewinnen Sie Tickets

Drei Stunden Woodstock-Musik in Bamberg





Gewinnspiel zu "Woodstock - The Story" in Bamberg - Gewinnen Sie CDs und Tickets



Am 6. Februar kommt Flower Power nach Bamberg: In der Konzerthalle wird das Musical "Woodstock - The Story" zu sehen sein. inFranken.de verlost zusammen mit dem Veranstaltungsservice Bamberg Tickets und CDs.Es war der Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung, der US-amerikanischen Hippie-Kultur und Ausdruck für das Lebensgefühl einer ganzen Generation: das Woodstock Festival.Das Musical "Woodstock -The Story2 nimmt die Besucher mit auf eine Reise zurück in das Jahr 1969 und versetzt sie in den Moment und die Stimmung, in dem die Rockmusik eine neue Dimension fand. Die mitreißende Musiktheater-Inszenierung erzählt von Menschen, die nicht ahnten, dass sie gerade Musikgeschichte schrieben, von Idealen und Ideologien, von Wünschen und Träumen und den Kontrasten in der Gemeinschaft.Theaterszenen kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer leidenschaftlichen Live-Band - gut drei Stunden mit den besten Songs der besten Bands des legendären Festivals: Woodstock -The Story verwandelt die Theaterbühne in das berühmte Open Air-Gelände in den Catskill Mountains und haucht der Musik unter anderem von The Who, Santana, Melanie, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, Jefferson Airplane, Crosby Stills & Nash und Creedence Clearwater Revival neues Leben ein.In Woodstock wurde der Hippie-Traum von Harmonie, Liebe, Friede und Gemeinschaft noch einmal für drei volle Tage Wirklichkeit. Organisatorisch ein Alptraum, feierte die Gegenkultur trotz Verkehrschaos, katastrophaler Versorgungslage - es fehlte an allem außer Dope - und stundenlangem Regen mit diesem Festival ihr letztes großes Manifest gegen den Krieg und Rassenkonflikte.Das Musical "Woodstock -The Story" transportiert die einzigartige Atmosphäre und die großartige Musik dieses Ausnahmefestivals in einer energiegeladenen Show in die Gegenwart.Schreiben Sie uns, warum Sie gerne das Musical "Woodstock - The Story" in Bamberg besuchen möchten zusammen mit ihrem Namen und Betreff "Woodstock" an Leserreporter@infranken.de . Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie eines von drei Paketen mit jeweils zwei Tickets und einer CD.Einsendeschluss ist der 23. Januar 2017.