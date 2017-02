58-Jähriger stranguliert Ehefrau - Oberhaider wegen versuchtem Totschlag in Haft

Weil ein Streit unter Eheleuten am Mittwochabend in Oberhaid eskalierte, sitzt ein 58-jähriger Mann seit Donnerstag in Untersuchungshaft.



Wie die Polizei mitteilt, wird gegen den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.Der 58-Jährige hatte seine 46 Jahre alte Ehefrau mit einem Kabel massiv stranguliert.



Das Ehepaar geriet am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, in ihrer gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Streit. Der Streit eskalierte, der 58-Jährige nahm ein Kabel, legte es seiner Frau um den Hals und begann sie heftig zu strangulieren.



Seinem Opfer, das keine Luft mehr bekam, gelang es nur mit erheblicher Mühe sich zu befreien, aus dem Haus zu flüchten und einen Notruf abzusetzen.



Der Rettungsdienst transportierte die Frau aufgrund ihrer Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus, während alarmierte Polizeibeamte den 58-Jährigen vor Ort vorläufig festnahmen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Donnerstag gegen den Mann Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.