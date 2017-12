Bischberg: 49-Jähriger stürzt acht Meter tief vom Gerüst

Nicht richtig gesichert?



Schlechter hätte es wohl kaum laufen können: Ein 49-jähriger Handwerker war am Mittwochnachmittag fast fertig mit seinen Renovierungtätigkeiten an einem Einfamilienhaus, als er vom Gerüst acht Meter in die Tiefe stürzte. Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.Nach Auskunft von Polizeisprecher Wilhelm Siegemund war vermutlich das nicht sachgerecht gesicherte Gerüst die Ursache für den Unfall, es brach während der Arbeit auf einer Länge von mehreren Metern zusammen. Kurz konnte sich der 49-Jährige noch an der Dachrinne festhalten, ehe ihn seine Kräfte verließen und er stürzte. Das, so Siegemund, habe vermutlich noch Schlimmeres verhindert.Die Bewohner des in den 60ern gebauten Einfamilienhauses waren zugegen und setzten den Notruf ab. Wie in Bischberg üblich, waren auch Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehr vor Ort. Zwei verschiedene Handwerksfirmen waren mit den Renovierungsarbeiten an dem Gebäude beschäftigt, ein Unternehmen mit vier Kräften und das andere mit zwei. Der 49-Jährige gehörte zum Zweier-Trupp. Die Arbeiten wurden nach dem Unfall sofort eingestellt. Neben der Polizei war auch ein Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht vor Ort, um der Unfallursache auf den Grund zu gehen.Der eingestürzte Gerüstteil befand sich auf der Rückseite des Hauses und fiel auf zwei angrenzende Grundstücke.