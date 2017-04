32-Jähriger stürzt an Kletterfelsen in Würgau in die Tiefe

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Würgau im Landkreis Bamberg ein schwerer Kletterunfall. Ein 32-jähriger Mann stürzte am "Nürnberger Turm" laut Angaben eines Pressefotografen rund fünf Meter in die Tiefe.



Dabei zog sich der Sportler schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund des schwierigen Geländes wurde der Kletterer per Windenrettung mit dem Rettungshubschrauber gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.