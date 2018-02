28-Jähriger aus Rheinland-Pfalz vermisst: Polizei vermutet ihn im Raum Bamberg

Seit dem 21. Juli 2017 wird der 28-jährige Patrick Thomas aus Eisenberg in Rheinland-Pfalz vermisst.Der 28-Jährige ist nach einem Familienstreit von zu Hause verschwunden und hat seitdem jeglichen Kontakt zur Familie und den Eltern abgebrochen.Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hält sich der Vermisste möglicherweise im Raum Bamberg auf. Die Kriminalpolizei Worms sucht daher nach Zeugen.Wer hat den jungen Mann in den letzten Tagen und Wochen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?Zeugen können sich mit der Kriminalpolizei Worms unter der Telefonnummer 06241/852-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.