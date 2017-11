27-Jähriger an Konsum von K.o.-Tropfen gestorben: Prozessfortsetzung verschoben

Die beiden in dieser Woche geplanten Fortsetzungstermine im K.o.-Tropfen-Prozess am Landgericht Bamberg entfallen. Das hat das Gericht am Dienstag mitgeteilt. Demnach soll die in der vergangenen Woche begonnenen Verhandlung gegen einen 27-Jährigen wegen Mordes und versuchten Mordes erst am 21. November um 9 Uhr fortgesetzt werden. Gründe wurden nicht genannt.



Revision erfolgreich

Der Angeklagte muss sich nach einer erstinstanzlichen Verurteilung und einer erfolgreichen Revision der Staatsanwaltschaft bereits zum zweiten Mal wegen des Todes eines 27-Jährigen vor drei Jahren verantworten. Der Beschuldigte hatte Liquid Ecstasy (K.o.-Tropfen) zu einer Party mitgebracht, das der später Verstorbene konsumiert hatte. Der Angeklagte ist selbst schwer von seiner Drogensucht gezeichnet und gesundheitlich angeschlagen.