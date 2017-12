26 Bamberger Klassen sammeln 7867 "grüne Meilen"

Seit dem Jahr 2002 sammeln Kindergarten- und Schulkinder sogenannte grüne Meilen für das Weltklima. Bei der Aktion des "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V." werden alle Wege, die zu Fuß, auf Roller und Rad, mit Bus oder Zug zurückgelegt werden, in "grüne Meilen" umgewandelt und dann an die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz überreicht, die in diesem Jahr vom 7. bis 18. November in Marrakesch, Marokko, stattfindet.

Seit 2007 läuft dieses Projekt, bei dem Kinder ihre Alltagswege bewusst klimafreundlich zurücklegen, auch in Bamberg. Die Initiative geht auf das städtische Agenda 21-Büro zurück.

Bei der Aktion 2016 beteiligten sich nach einer Pressemitteilung aus dem Rathaus die Grundschulen St. Gangolf, Kaulberg und Luitpold sowie die Rupprechtschule. Insgesamt hätten sich Schüler aus 26 Klassen engagiert und 7867 "grüne Meilen" gesammelt.

Dieses stolze Ergebnis wurde im Beisein einiger Kinder offiziell im Rathaus am Maxplatz vorgestellt. Bürgermeister Christian Lange (CSU) zeigte sich beeindruckt vom Bamberger Gesamtergebnis. Er dankte allen Beteiligten für ihren Beitrag zum Klimaschutz. "Ihr macht Euch Gedanken zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Verkehrsmittel und den konkreten Missständen auf Eurem Schulweg und setzt damit Klimaschutz ganz konkret und praktisch in eurer Lebenswelt um", lobte Lange.

Gemeinsam mit dem Leiter des städtischen Umweltamts, Herbert Schütz, überreichte er allen Schülerinnen und Schüler Urkunden.

Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, wird das Bamberger Gesamtergebnis vom Umweltamt/Agenda 21-Büro an den UN-Klimagipfel weitergeleitet. Dort geht es vor allem darum, die versprochenen Kohlendioxid -Einsparungen der einzelnen Länder zu konkretisieren und nachzubessern. red