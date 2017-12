24-Jähriger schlägt Diskobesucher in Hallstadt nieder

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 45-jährigen Diskobesucherin und einer Gruppe Jugendlicher in der Michelinstraße in Hallstadt. Das berichtet die Polizei.



Als ihr 56-jähriger Ehemann den Streit schlichten wollte, schlug ihm ein 24-jähriger Discobesucher mit der Faust in das Gesicht.



Tritte, als Opfer schon am Boden liegt

Als der 56-jährige am Boden lag, wurde er laut Polizeimeldung von unbekannten Tätern getreten. Der Geschädigte wurde in das Krankenhaus Bamberg eingeliefert.





Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.