20 Jahre "Bamberg zaubert" - und was 2018 in Bamberg und Landkreis sonst noch los ist

Die Veranstaltungen im Überblick



Die Menschen in der Region Bamberg können sich im kommenden Jahr 2018 wieder auf abwechslungsreiche Veranstaltungen in Stadt und Landkreis Bamberg freuen.Auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen die Mitglieder des Stadtmarketing Bamberg den vorgestellten Veranstaltungsplan einstimmig. "Veranstaltungen wie das Literaturfestival, die AOK-Familientage, Bamberg Zaubert und das Tucher Blues- und Jazzfestival tragen maßgeblich zur Frequenz- und Attraktivitätssteigerung in unserer Region bei und stärken zudem das bestehende Image als lebendige ,Eventregion Bamberg', sagt Alfons Distler, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins. Laut Distler besuchten im Jahr 2017 über 400.000 Menschen die Veranstaltungen des Stadtmarketings Bamberg. Allein die Hälfte davon fielen auf den "Publikumsliebling" Bamberg Zaubert. 150.000 Menschen besuchten das diesjährige Blues- & Jazzfestival.Für das kommende Jahr kündigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Klaus Stieringer eine weitere Ausdehnung der Veranstaltungen in den Landkreis Bamberg an. "Dank der Unterstützung durch Landrat Johann Kalb, hat sich neben dem Tucher Blues-& Jazzfestival auch das Bamberger Literaturfestival im Landkreis fest etabliert", sagt Stieringer. Im Jahr 2018 feiert das Straßen- und Varietèfestival Bamberg Zaubert seinen 20. Geburtstag. Distler vielsagend: "Die Menschen dürfen sich auf die Höhepunkte aus den vergangenen 20 Jahren freuen."3. Bamberger Literaturfestival "BamLit": 16. Februar bis 7. MärzBamberger Faschingsumzug: 13. Februar10. Bamberger Fahrradmesse: Termin noch offen9. Bamberger Weinfest: 17. Mai bis 21. Mai4. AOK-Familientage: 1. Juni bis 3. Juni15. Fuchs-Varietegalas: 6. Juli bis 8. Juli20. Internationales Straßen- und Varietéfestival "Bamberg zaubert": 13. Juli bis 15. JuliLandkreisblues: 3. August bis 12. August6. Jazz auf der Böhmerwiese: 3. August bis 5. August12. Tucher Blues- und Jazzfestival: 6. August bis 12. August