194 neue Polizisten für Franken: Ab 2018 soll die Sicherheit massiv erhöht werden

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann baut den Vorsprung Bayerns bei der Inneren Sicherheit weiter aus. So verstärkt er die Bayerische Polizei in der ersten Jahreshälfte 2018 mit insgesamt 575 neu ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten. Das sind Beamte, die zum 1. März 2018 nach ihrer erfolgreichen Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst) sowie zum 1. April und 1. Mai in der dritten Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) an die Dienststellen der Bayerischen Polizei verteilt werden.

Laut Herrmann orientiert sich die Verteilung der neu ausgebildeten Polizeikräfte an der aktuellen Personalsituation unter Berücksichtigung beispielsweise von Ruhestandsabgängen, Abordnungen, Beurlaubungen und schwangerschaftsbedingten Ausfallzeiten. Ziel ist nach Herrmanns Worten eine möglichst ausgewogene Personalausstattung bei der Bayerischen Polizei. Die Verteilung des neuen Personals auf die einzelnen Dienststellen obliegt den Polizeipräsidien. Die 575 neuen Polizistinnen und Polizisten werden den Polizeipräsidien zum 1. März, 1. April und 1. Mai 2018 wie folgt zugewiesen.



Verteilung des neuen Personals auf die Dienststellen