120 Gäste bei der "Menschen in Not"-Feier

Rund 120 Männer und Frauen, die obdach- oder wohnungslos sind, die auch sonst zu den Besuchern bei "Menschen in Not" gehören, oder die niemanden hatten, mit dem sie feiern konnten, haben an Heiligabend im Jugendkulturtreff "Immerhin" einen Nachmittag in Gesellschaft, mit Bescherung und einem Festessen verbracht.Was mit den Lebensmittel-Spenden geschieht, zu denen die Initiative "Menschen in Not" die Bamberger alljährlich im Dezember aufruft, und warum die freiwilligen Helfer sich gern an einem Feiertag für diese Veranstaltung zur Verfügung stellen, lesen Sie hier