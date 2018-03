1000 neue Wohnungen für Bamberg

Bamberg verfolgt große Ziele: 1000 neue Wohnungen sollen auf dem Gelände der Lagardkaserne entstehen.



Voraussichtlich 2021 werden die ersten Einheiten bezogen. Es wäre ein wichtiges Signal, nachdem der Stadt östlich des Berliner Rings riesige Konversionsflächen zugunsten von Bundespolizei und Aufnahmeeinrichtung verlor.



Doch allzu hohe Erwartungen an preisgünstigen Wohnungsbau dürfen an das neue Viertel nicht geknüpft werden. Gestiegene Baukosten, bundespolitische Vorgaben und nicht zuletzt der Grundpreis, den die Stadt kassieren will, erschweren den Bau von "bezahlbaren Wohnungen".



Was die vor kurzem beschlossene Sozialklausel bewirkt und was die Stadt von den Investoren verlangt, lesen Sie im Preimiumbereich von infranken.de.