1,2 Millionen für Altersruhesitz

Dass sich der frühere Bamberger Erzbischof Karl Braun als Altersruhesitz den idyllischen Bamberger Ortsteil Wildensorg ausgesucht hat, ist nicht neu. Neu ist, dass dieser Ruhesitz insgesamt 1,2 Millionen Euro gekostet haben soll und von der St. Joseph-Stiftung finanziert wurde. Publik wurde das aufgrund einer Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung. Insider hatten offenkundig entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Der Deal des damaligen Erzbischofs mit der Joseph-Stiftung soll 2001 zustande gekommen sein. Braun hatte im Jahr 2000 in Wildensorg ein Grundstück erworben, das er ein Jahr später für 315 000 Mark an die Stiftung veräußerte.



Die erklärte sich im Gegenzug bereit, dem Bischof auf eigene Kosten einen Altersruhesitz zu errichten. Nach dem Tod des Alterzbischofs sollen Grundstück und Haus in das Eigentum der Stiftung übergehen. Ein ganz normales Geschäft, völlig legal, wie Wolfgang Pfeuffer, einer der Stiftungsvorstände, gegenüber unserer Zeitung erklärt. Eine Überlassung auf Rentenbasis, wie sie in der Branche üblich sei und auch immer wieder praktiziert werde. Klar sei das Geschäft spekulativer Natur. Abhängig davon, wie lange der Vertragspartner der Stiftung lebe. Im Falle des Alterzbischofs habe sich das Geschäft für die Stiftung schon deshalb rentiert, weil die Immobilie in den letzten Jahren eine kräftige Wertsteigerung erfahren habe.



Kein Vergleich mit Limburg

Vergleiche mit Limburg und dem Luxusbau des damaligen Bischofs Tebartz-van Elst wollte Pfeuffer schon gar nicht gelten lassen. "Die Ausstattung des Hauses ist eine ganz gewöhnliche, wenn Sie so wollen 0815-Standard". Im Anwesen stünden dem Alterzbischof selbst nur rund 70 Quadratmeter zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Pläne hat Pfeuffer auch schon für eine künftige Nutzung. Wenn das Anwesen an die Stiftung zurückfällt, schwebt ihm eine Art Senioren-WG vor. Fünf oder sechs Rentner könnten sich dann zu einer Wohngemeinschaft zusammentun.



Aber: Zunächst investierte die Stiftung kräftig. In das Haus, in dem neben Braun noch drei Schwestern zu dessen Versorgung wohnen, mit eigener Kapelle unter dem Dach. Insgesamt fast 1,2 Millionen Euro. Wohnfläche: 375 Quadratmeter. Relativ üppig, wenn auch nicht protzig. Miete zahlt der inzwischen 85-jährige Braun monatlich keine, dafür habe er, so Pfeuffer, ja den Einmalbetrag von 315 000 Mark entrichtet.

Wenn auch legal, so war das Geschäft zumindest ungewöhnlich. Und es stellt sich die Frage möglicher Abhängigkeiten. Weil die Vorstände der Joseph-Stiftung zum Zeitpunkt der Verhandlungen nach Satzung vom Erzbischof berufen oder abberufen wurden. Die Herren werden sich da kaum den Wünschen ihres Brötchengebers widersetzt haben. Der Verdacht, dass das Geschäft ein gewisses "Gschmäckla" hatte, muss da zwangsläufig aufkommen. Weil sich der Erzbischof zumindest theoretisch den Vorstand aussuchen konnte, der über den Kauf zu entscheiden hatte.



Neue Satzung erlassen

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion des Braun-Nachfolgers Ludwig Schick. Der neue Erzbischof änderte die Satzung der Joseph-Stiftung dahingehend, dass nun ein unabhängiger Aufsichtsrat eingesetzt wurde. Möglicher erzbischöflicher Einfluss sollte ausgeschlossen werden. Das lässt zumindest die Vermutung zu, dass der neue Bischof mit der bisherigen Praxis nicht so ganz glücklich war. Zur Sache selbst, wollte man von Seiten der Erzdiözese keine Stellungnahme abgeben.



Auf die grundsätzliche Frage, wie es die Kirche denn mit der Versorgung ihrer Altbischöfe und der Mitglieder des Domkapitels halte, ließ Bistumssprecher Harry Luck wissen, dass die Kirche sowohl den Altbischöfen wie auch den Mitgliedern des Domkapitels, die das Ruhestandsalter erreicht hätten, geeignete Wohnräume anbieten müssten. In der Regel verfüge man im Umgriff des Domes, zum Beispiel in den Domherrenhöfen, über geeignete Immobilien. Die Betreffenden müssten derlei Angebote jedoch nicht annehmen. Könnten sich auch andernorts eine neue Bleibe suchen. Aber längst nicht jeder errichtete sich bislang einen eigenen Altersruhesitz.

So lebte der Braunvorgänger Erzbischof Kredel nach seinem Rücktritt zunächst in einer Wohnung am Domberg, ehe er in das von Franziskusschwestern betreute Altenpflegezentrum Marienhospital in Erlangen umzog, wo er bis zu seinem Tod lebte. Und der frühere Bamberger Weihbischof Werner Radspieler lebt in einem Caritas-Seniorenstift in Nürnberg. Es geht also auch bescheidener.







Kommentar:



Verspätete Retourkutsche?



Erste Feststellung: Es muss verwundern, dass 15 Jahre "nach der Tat" Details eines Immobiliengeschäfts des damaligen Bamberger Erzbischofs Karl Braun an die Öffentlichkeit gelangen. Was soll das? Eine verspätete Retourkutsche intriganter klerikaler Kreise etwa? Vorstellbar wäre das.



Zweite Feststellung: Das Geschäft an sich, es war legal. Juristisch betrachtet. Eine Überlassung auf Rentenbasis, für die Josephstiftung ein Spekulationsgeschäft, aus Sicht des Jahres 2001 ein überschaubares. Für Karl Braun sicher ein Gewinn. 315 000 Mark investiert, einen Gegenwert in Höhe von 1,2 Millionen erhalten, was will man mehr.



Dritte Feststellung: Glücklich war das Geschäft nicht. Weil es Abhängigkeiten gab. Nämlich die der Vorstände der Josephstiftung vom Erzbischof. So stand's zum Zeitpunkt der Verhandlungen in der Stiftungssatzung. Der Erzbischof hatte damals jederzeit das Recht auf Berufung oder Abberufung der Vorstände. Egal, ob er das je beabsichtigt oder getan hat - damit konnten keine Verhandlungen von gleich zu gleich stattfinden. Nicht vorstellbar, dass sich einer der Stiftungsvorstände den Wünschen des Chefs widersetzt hätte.



Vierte Feststellung: 1,2 Millionen Euro für einen Altersruhesitz sind eine ganze Menge Geld. Die Stiftung hätte das Geld natürlich auch anders verwenden können. Zum Beispiel zum Bau von Sozialwohnungen. Ganz im Sinne des Stiftungsgründers Erzbischof Joseph Otto Kolb, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Joseph-Stiftung Flüchtlingen wieder ein Dach über dem Kopf geben wollte.



Fünfte Feststellung: Papst Franziskus wünscht sich eine arme Kirche für die Armen. Vor 15 Jahren war das unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. noch kein Thema. Inwieweit dieser Wunsch des neuen Papstes mit einem 1,2 Millionen teuren Altersruhesitz in Einklang zu bringen ist, das muss Alterzbischof Karl Braun, von einer wohlmeinenden Journalistin als "Mystiker von Wildensorg" bezeichnet, mit sich selbst ausmachen.