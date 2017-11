Zwei neue Ehrenbürger

Eine eher ungewöhnliche Sitzung hatte der Marktgemeinderat Bad Bocklet. Nicht nur, dass der "Sitzungssaal" der kleine Kursaal war. "Die Tagesordnung ist heute sehr überschaubar: Ehrungen!", leitete Bürgermeister Andreas Sandwall den Abend ein. Im Mittelpunkt standen zwei Persönlichkeiten aus der Marktgemeinde, die sich sehr um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. "Sie praktizieren das, wovon viele andere nur reden: Bürgersinn und Solidarität", lobte Sandwall. "Und vor allem haben sie getan, was ihnen notwendig erschien. Sie haben sich dafür eingesetzt, die Lebenssituation einzelner Menschen oder die Lebensqualität in unserer ganzen Gemeinde zu verbessern", so der Bürgermeister.



Höchste Auszeichnung

"Wie sie alle bereits wissen, werden heute Altbürgermeister Helmut Schuck und der Träger der Goldenen Bürgermedaille Georg Christoph zu Ehrenbürgern des Marktes Bad Bocklet ernannt", freute er sich. Dabei ist die Verleihung des Ehrenbürgerrechts durch den Gemeinderats die höchste Auszeichnung der Gemeinde. Beide hätte viel Bürgerengagement an den Tag gelegt. "Und wenn wir Menschen würdigen, die hier etwas geleistet haben, dann möchten wir auch, dass ihr Tun zur Nachahmung anregt" - schließlich brauche gerade die Jugend Vorbilder, an denen sie sich orientieren kann, wie Sandwall sagte.

Höhepunkt der Abends war natürlich die Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Einer der beiden Geehrten war der Bad Bockleter Georg Christoph. "Er hat sich in den vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeiten enorme Verdienste erworben. Dies gilt sowohl für seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit wie auch für sein Wirken in örtlichen Vereinen und Verbänden", lobte Sandwall. "Es gibt praktisch in Bad Bocklet keinen Verein, dem er nicht angehört, in dem er nicht eine Funktion innehatte oder noch hat", sagte Sandwall. "Georg ist eine Persönlichkeit und ein Vorbild in allen Belangen", lobte der Bürgermeister. "Ich bin stolz und dankbar, dass mir heute diese Ehre zuteil wird", zeigte sich Georg Christoph sichtlich gerührt. "Ich habe alles gerne gemacht, es war eine schöne Zeit für mich", sagte er. Besonders sprach er die persönliche Freundschaft mit Anton Uhl an, "ihm habe ich vieles zu verdanken", so Christoph. "Ich konnte nur deshalb in so vielen Vereinen tätig sein, weil meine Frau immer hinter mir gestanden hat. Vielen Dank auch noch einmal hierfür", sagte er.



Vielfältige Talente

Mit Helmut Schuck wurde ein weiterer verdienter Bürger der Marktgemeinde mit der Ehrenbürgerwürde bedacht. "Du bist ja unter anderem Träger des Verdienstkreuzes am Bande, der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber, der Bürgermedaille in Gold und du trägst seit 2002 den Ehrentitel Altbürgermeister", verkündete Andreas Sandwall. Dies zeige, dass er sich nicht nur um den Markt Bad Bocklet verdient gemacht hat, sondern dass er seine Fähigkeiten und Talente an vielen Stellen ehrenamtlich eingebracht hat, in vielen Vereinen und Verbänden. "Die heutige Ehrung soll dir, wenn auch nur symbolisch, etwas von dem zurückgeben, was du für unser Gemeinwesen geleistet hast", sagte Sandwall .

Zudem hat er viele Bücher über die Heimatgeschichte verfasst, damit historische Begebenheiten nicht in Vergessenheit geraten. "Helmut Schuck ist eine Persönlichkeit unserer Marktgemeinde", sagte Bürgermeister Sandwall. "Danke, dass auch Du entscheidend daran mitgewirkt hast, den Markt Bad Bocklet zu einer ganz besonderen Gemeinde zu machen, die viele Menschen anzieht und von der kaum einer mehr wegziehen will".

"Ich freue mich riesig darüber, dass mir diese Auszeichnung zuteil wird", sagte Schuck sichtlich gerührt. Gleichzeitig dankte er den vielen Helfern und Unterstützern aus den Vereinen und der Bevölkerung. Ein großes Lob ging an seine Frau Ingrid: "Meine Frau hat mich in allem tatkräftig unterstützt, sie war mir auch im politischen Bereich immer eine gute Beraterin", so der Geehrte. ""Ich freue mich, dass ich an der Gestaltung des Marktes Bad Bocklet mitwirken durfte".

Der stellvertretende Landrat Emil Müller beglückwünschte die neuen Ehrenbürger, die die Gemeinde maßgeblich mitgeprägt haben. Natürlich durfte auch der Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde nicht fehlen. Zwischendurch begeisterte das Ensemble vom Kurorchester Bad Kissingen mit seinen Stücken.



Zur Person

Georg Christoph wurde 1940 in Bad Kissingen geboren, nach dem Gymnasiums ließ er sich zum Großhandelskaufmann ausbilden und arbeitete bei der "Rhönmilch Bad Kissingen" bis zum Herbst 2001, als er dann in die Altersteilzeit und später in Rente ging. Eigentlich war es die Leidenschaft zum Fußball, die in nach Bad Bocklet brachte. Während dieser Zeit lernte er auch seine Luitgard kennen, das Ehepaar hat heute zwei Söhne. Kaum in Bad Bocklet hat sich Georg Christoph sofort aktiv in der Vereinsarbeit engagiert. So war er unter anderem Gründer der Jungen Union im Ort, er war Spielertrainer und Schriftführer beim TSV, Mitbegründer des Backofenvereins, Mitbegründer und Schriftführer des 1. Bad Bockleter Bootsclubs. Seit 1970 ist er im Pfarrgemeinderat, davon 20 Jahre lang als Vorsitzender. Er ist Mitglied im Liederkranz und in der CSU war er in allen Ämtern tätig. Auch im Gemeinderat brachte sich Christoph ein, dort war er von 1972 bis 2002 aktiv, von 1990 bis 1996 war er sogar 2. Bürgermeister. 1991 erhielt er für seine Verdienste die kommunale Dankesurkunde und im Jahr 2000 die Bürgermedaille in Gold. Auch in verschiedenen Aufsichtsräten sowie auf Gericht als Schöffe war er tätig.



Helmut Schuck wurde 1936 in Steinach geboren. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Ingrid übernahm er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern und baute ihn weiter aus. Das Ehepaar hat zwei Töchter. Er besuchte die Volksschule in Steinach und führte von 1960 bis 1965 das Warengeschäft der Volksbank Steinach. Außerdem war er Fleischbeschauer. Seine wahre Passion war aber die Politik. Er absolvierte einen Fernlehrgang bei der Bayerischen Verwaltungsschule und ließ sich zum Verwaltungsangestellten ausbilden. 1966 wurde er Gemeinderat des ehemaligen Marktes Steinach, 1972 Bürgermeister. Nach der Eingemeindung in den Markt Bad Bocklet war Schuck dann von 1978 bis 1984 zunächst eine Periode lang ehrenamtlicher Bürgermeister in Bad Bocklet. Von 1984 bis 1996 hatte er dann die Position des 1. Bürgermeisters inne. Von 1984 bis 2002 gehörte Schuck außerdem dem Kreistag an. Auch in Sachen ehrenamtlicher Tätigkeit und der Vereinsarbeit war er sehr aktiv. So war er Ortswaisenrat, von 1966 bis 2002 Ortsobmann des Bauernverbands, zehn Jahre lang Lektor und im Pfarrgemeinderat tätig, von 1998 -bis 2003 war er im Krankenhaus-Besuchsdienst für Kranke der Großgemeinde, er war in den 90er Jahren im Heimbeirat im Altenheim "Endreß". Er war Mitbegründer des Rauchclubs, wo er in der Vorstandschaft tätig war. Mit seiner Frauhat er viele Jahre bei den Büttenabenden mitgewirkt. Er war Vorstand der FFW Steinach, Schöffe am Amtsgericht und vieles mehr. Seit 2010 ist er Vorsitzender des Seniorenclubs.