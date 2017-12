Zuwachs beim VdK-Ortverband Bad Bocklet

Vorsitzender Siegbert Holzheimer blickte auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr zurück. Der Mitgliederstand beträgt im Moment 340 Personen. "Eine stattliche Zahl, wir konnten uns auch in diesem Jahr wieder über Zuwachs freuen", betont Holzheimer. Dabei ist der VdK ein sehr lebendiger Verband, auch nach 70 Jahren. Mittlerweile vertritt der Sozialverband VdK Bayern knapp 670.000 Mitglieder. "Das verleiht unseren Forderungen, wie zum Beispiel Nachbesserung der Mütterrente und Stabilisierung und Anhebung des Rentenniveaus schon einen gewissen Nachdruck", meinte der Vorsitzende.



Aktuelle Themen seien unter anderem Altersarmut, Barrierefreiheit sowie der Pflegenotstand, die alle beträfen und auch in den nächsten Jahren die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter beeinflussen werden. "Nur durch ein gemeinsames Beackern dieser Problemfelder werden wir unsere Zukunft menschlicher machen können", sagte Holzheimer. Außerdem sprach er von zahlreichen Ausflügen und Veranstaltungen, die man im VdK Ortsverband Bad Bocklet durchgeführt hat. So war in jedem Monat für die Mitglieder etwas geboten. Die Sammlung "Helft Wunden heilen" erbrachte im November die stattliche Summe von rund 960 Euro.



Spende für den VdK

"Der VdK Bad Bocklet setzt sich vorbildlich für seine Mitglieder ein", sagte der 2. Bürgermeister Bad Bocklets, Holger Tillmann. Er sei ein starker Vertreter, der sich für die Rechte der Schwächeren einsteht. Außerdem überreichte er eine Spende für den VdK Bad Bocklet.



"Für Benachteiligte wird bei euch wirklich wunderbare Arbeit geleistet", konstatierte Pfarrer Michael Kubatko. Auch die vielen Fahrten für die Mitglieder sei eine große Bereicherung. Im Rahmen der vorweihnachtlichen Feier spielte er ein Lied auf seiner Gitarre. Auch die Bad Bockleter Bläsergruppe unter der Leitung von Arno Holzheimer wusste mit vorweihnachtlichen Liedern zu gefallen, ebenso wie die Akkordeongruppe. Der Besuch des Nikolaus durfte natürlich ebenso wenig fehlen.



Außerdem wurden Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zum VdK Bad Bocklet geehrt. Hans Peter Welke ist, ebenso wie Peter Martens, seit 25 Jahren dabei, Liselotte Müller wurde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.



Eine gemütliche vorweihnachtliche Feier schloss sich dem offiziellen Teil an.