Zeit für Gesundheit: Info über Leitprodukte

Mit "Zeit für Gesundheit" veröffentlicht die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH erstmals ein Magazin zur gesundheitstouristischen Positionierung "seelisch-mentale Gesundheit und gesunder Lebensstil". Neben Gesundheitsangeboten gibt es praktische Tipps zu den Themen Gesundheit und Resilienz. Die darin aufgeführten Leitprodukte wurden mit der Marke Gesundes Bayern ausgezeichnet und zertifiziert.Zur gesundheitstouristischen Ausrichtung Bad Kissingens zielt das Sondermagazin "Zeit für Gesundheit" auf die Schärfung des Bewusstseins seiner Leser für ureigene Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele. Experten wie Dr. Franz Weilbach, Chefarzt der Neurologie in der Klinik Bavaria Bad Kissingen, Dr. Antje Geier, Verwaltungsleiterin der Hescuro Klinik Regina, Christiane Glöckler, Yogalehrerin in Bad Kissingen, sowie Jochen Auer, Leiter des Seminars "Zeit für mich", bieten darin Einblicke in ihre praktische Arbeit und rücken das Thema Resilienz als Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit in den Fokus.Dr. Joachim Galuska, Gründer der Fachklinik Heiligenfeld für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Kissingen, beschreibt den Themenbereich der seelisch-mentalen Gesundheit im Wandel der Zeit und erklärt, welchen Einflüssen der Einzelne in der heutigen Gesellschaft ausgesetzt und wie wichtig Resilienz für die seelisch-mentale Gesundheit ist."In kompakter Form informiert das Magazin nicht zuletzt über die neuen Leitprodukte Zeit für mich, Stark für den Alltag und Gangcenter, die Interessierte seit Anfang November buchen können. Diese Angebote sind qualitativ hochwertige Produkte für gesundheitliche Prävention und Therapie, die sich an die unterschiedlichen Zielgruppen richten und auf deren jeweilige Bedürfnisse eingehen", erläutert Kathrin Betzen, Leiterin der Abteilung Marketing der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.Zudem werden mit vielfältigen Gesundheitsangeboten wie Zeit-Workshops, Meditationsseminaren und Yogakursen zahlreiche Möglichkeiten vorgestellt, um in Bad Kissingen neue Kraft für den Alltag zu tanken.Das Sondermagazin "Zeit für Gesundheit" kann unter Tel.: 0971/804 84 44 sowieunter tourismus@badkissingen.de angefordert werden und liegt in der Tourist-Information Arkadenbau aus. Die Webversion ist www.badkissingen.de verfügbar."Gesundes Bayern ist eine starke Marke und wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte dieses Label tragen dürfen und die hohe Qualität im bayerischen Gesundheitstourismus widerspiegeln", freut sich Frank Oette, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Die Produkt- und Markenpartnerschaft läuft drei Jahre bis zum 30. Oktober 2020. Für eine Verlängerung wird eine neue Überprüfung der Qualitätskriterien durchgeführt. Der Bayerische Heilbäder-Verband e.V. hat 2012 die Marke Gesundes Bayern eingeführt, um die bayerischen Kurorte und Heilbäder als Marktführer im deutschsprachigen Gesundheitstourismus zu positionieren. Damit Angebote und Produkte in diese Vermarktung integriert werden können, müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden.