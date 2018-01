Zeit für Frohsinn und Gespräche

Der "große Seniorentag" an Dreikönig, der heuer zum 60. Mal von der KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) mit Unterstützung der Gemeinde im Pfarrsaal veranstaltet wurde, erwies sich als voller Erfolg. Festlich gestimmt fanden sich etwa 200 Seniorinnen und Senioren - ab 70 Jahren - im Pfarrsaal ein. Dass einige Stühle leer blieben, war lediglich ein kleiner Wermutstropfen.

Die Gestaltung und Organisation des Seniorentages lag einmal mehr in den Händen des KAB-Vorsitzenden Oskar Hein, seiner erfahrenen Vorstandschaft und weiteren ehrenamtlichen Helfern. Man spürte förmlich das Bemühen, die Gäste in mehrfacher Hinsicht zu verwöhnen. Dazu gehörten die geschmackvolle weihnachtliche Dekoration, musikalische und kulinarische Genüsse, besinnliche Gedanken zum Älterwerden und deftiger Humor durch einen kurzweiligen Einakter der KAB-Theatergruppe. Die begeisterten Senioren werden die Veranstaltung wie ein besonderes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk empfunden haben. Natürlich kam zwischen den einzelnen Programmpunkten die Geselligkeit nicht zu kurz und die guten Wünsche für ein gesundes und friedvolles neues Jahr waren reihum zu hören.



Festliche Blasmusik

Mit festlicher Blasmusik setzten die Nüdlinger Musikanten, dirigiert von Christian Metz, einen musikalischen Akzent. Auch der exzellente Liedvortrag des Kirchenchors St. Kilian unter der Leitung von Christine Stumpf ließ aufhorchen. Für beide Musikstücke - und die folgenden - gab es viel Beifall.

KAB-Vorsitzender Oskar Hein zeigte sich hocherfreut, dass er neben Bürgermeister Harald Hofmann und dritten Bürgermeister Stephan Schmitt den stellvertretenden Landrat Emil Müller als Vertreter der Kommune und des Landkreises begrüßen konnte. Weitere Grüße galten dem "Hausherrn" Pfarrer Dominik Kesina, seinem evangelischen Mitbruder Philipp Klein und den Senioren, die Oskar Hein als "die eigentlichen Ehrengäste" bezeichnete.



Festrede

Gedanken über das alte und das neue Jahr 2018 gab es von Oskar Hein. "Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wieviele Türen und Tore Sie schon im Laufe Ihres Lebens geöffnet und durchschritten haben?", fragte er. Mit der Benutzung von Türen verknüpfe sich die Bereitschaft, etwas Neues beginnen oder entdecken zu wollen. Die Tür stehe für Begegnung, für Entscheidung und für Veränderung. Oskar Hein sagte weiter: "Der erste Schritt zu einem gelingenden Leben besteht in der Bereitschaft zur Auseinandersetzung und der Begegnung mit dem Nächsten, also in der Bereitschaft, Türen zu öffnen. Nur wer sich mühe, Türen zu öffnen, dem öffneten sich auch die Herzen der anderen. Nach dem besinnlichen Vortrag spendete das Publikum reichen Applaus.

Das Älterwerden verglich Pfarrer Dominik Kesina mit dem Wachstum von Bäumen, die Früchte bringen. Pfarrer Philipp Klein wies darauf hin, dass Menschen darauf angewiesen seien, dass andere sie tragen, lieben und versorgen.

Stellvertretender Landrat Emil Müller überbrachte die Grüße des Landkreises.



Einakter "Die Seniorenresidenz"

Schmunzeln und heftige Lachsalven löste der von der KAB-Theatergruppe aufgeführte Einakter "Die Seniorenresidenz" aus. Der bekannte KAB-Laiendarsteller Gerd Nicolai verkörperte dabei meisterhaft einen früheren General und zusammen mit dem verarmten Grafen (gespielt von Oskar Hein) und einem früheren Textilfabrikanten (alias Ernst Geist) träumen sie nicht nur von der "guten alten Zeit", sondern sie wollen durch einen Putsch die Demokratie abschaffen und die Monarchie wieder einführen. Die einzige Bewohnerin der Residenz, gespielt von Gitti Kleinhenz, steht den Plänen reserviert gegenüber. Sie kennt als ehemalige Bordellbetreiberin die drei Putschisten aus früheren Zeiten und informiert die Leiterin. Während der ehemalige General meint, nun sei der Tag gekommen, die Welt zu verändern, werden die drei Männer vom Mitarbeiter der Psychiatrie (Stefan Lang) abgeholt. Den umjubelten Akteuren wurde lang anhaltender Beifall zuteil.