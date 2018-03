Zeigen, was in Firmen so abgeht

"Hier geht´s besser", wirbt der Landkreis Bad Kissingen im Rahmen seiner breit angelegten Standortkampagne. Diese selbstbewusste Devise wird jetzt mit dem neuen Projekt Job-Blogger untermauert, mit dem die Verantwortlichen des Kreises gleich mehrere Wünsche unter einen Hut zu bekommen hoffen: Sie wollen jungen Leuten bei der Berufsorientierung behilflich sein und den Firmen bei der Suche nach Fachkräften den Weg ebnen, sagt Regionalmanagerin Cordula Kuhlmann auf Anfrage. Natürlich wird man demnächst auf der Blogger-Plattform noch mehr finden, wie zum Beispiel das Hineinschnuppern in mehrere Kultur- und Freizeitangebote der Region.

"20 Jobs in 20 Wochen", ist die junge Social-Media-Initiative betitelt. Konkret heißt dies: Ein Blogger oder eine Bloggerin wird demnächst in verschiedenen Firmen im Landkreis mindestens 20 Praktikumsstellen in 20 Wochen (Juni bis Oktober) aufsuchen und sich dort entsprechend einfinden, erklärt Kuhlmann. Anschließend teilt der Mehrfach-Praktikant seine Erfahrungen auf einem Blog mit, macht Bilder, dreht kleine Videos. Das könnte junge Leute ansprechen, die selbst vor der Berufswahl stehen, so die Regionalmanagerin.



Von der Idee begeistert

Wenn sie den Blog im Internet lesen, sehen sie, was die Arbeitgeber im Umkreis zu bieten haben und merken, ob das ihren eigenen Fähigkeiten entspricht. "Alle diejenigen Firmenchefs, die wir im Vorfeld ansprachen, waren von der Idee begeistert", sagt Kuhlmann.

Derzeit sei man noch in Gesprächen mit Firmen, die dem Blogger sozusagen ein Kurzpraktikum anbieten würden. Danach wird noch der oder die Blogger selbst gesucht. Zu diesem Zeitpunkt ist die neue Website freigeschaltet, denn Interessenten sollen sich gezielt dort fürs Bloggen bewerben. "Es ist ein neues Format für die Berufsorientierung, jenseits der gedruckten Broschüren", sagt die Regionalmanagerin. Zielgruppe dabei sind vor allem junge Leute. Social-Media-Aktivitäten werden rege verfolgt, weiß Kuhlmann. ikr