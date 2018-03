Der Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Bad Kissinger Erlöserkirche vereinte auch in diesem Jahr wieder sehr viele Frauen (neben einigen Männern) in ökumenischer Gemeinschaft. Die liturgische Form des Gottesdienstes hatten Frauen aus dem südamerikanischen Land Surinam vorbereitet.



"Gottes Schöpfung ist sehr gut" lautete das Thema, das in immer wechselnden Beiträgen bearbeitet wurde. Da schlüpften die Kissinger Frauen des ökumenischen Vorbereitungskreises in die Rolle von Frauen aus Surinam und berichteten aus deren Alltag, von ihren Hoffnungen und ihren Sorgen.



In Surinam leben ja Menschen sehr verschiedener ethnischer Herkunft, die es gewohnt sind, sich bei religiösen Festen und kulturellen Veranstaltungen ganz selbstverständlich gegenseitig zu besuchen. Wir sind "Moksi" heißt das Zauberwort: Wir gehören zusammen. Sie lieben die Schönheit ihres Landes, das noch heute über eine äußerst reiche Biodiversität verfügt, die schon die Naturwissenschaftlerin Maria Sybilla Merian vor über dreihundert Jahren in ihren Bildern festgehalten hat. Aber das Paradies ist bedroht durch die Suche nach Gold, den Abbau von Bauxit und die Abholzung des Regenwaldes. All dies kam im Gottesdienst zur Sprache, ebenso wie die Entschlossenheit und der starke Wille, die Stimme gegen die drohende Zerstörung im Lande zu erheben.



Besonders deutlich wurde das in den farbenreichen musikalischen Beiträgen und in den Liedern, bei denen die Gottesdienstbesucher mitsangen. Als tragende Säulen wirkten dabei der Kissinger Projektchor für den Weltgebetstag und die Instrumentalgruppe mit Querflöte (Julia Glöckler), Kongas (Philipp Kalmos) und am Flügel Carolin Keß, die auch die musikalische Gesamtleitung hatte. Die Besucher spendeten großen Beifall.



Bei allen Mitwirkenden des Kissinger ökumenischen Vorbereitungsteams unter der Leitung von Charlotte Fries und Gerlinde Warmut spürte man die Freude an der Gestaltung des Gottesdienstes, wozu auch die passende Dekoration im Altarraum gehörte. Beim anschließenden Beisammensein im evangelischen Gemeindehaus mit Tee und landestypischen Speisen aus Surinam konnte Charlotte Fries auch das Ergebnis der Kollekte in Höhe von 670 Euro für Projekte des Weltgebetstags bekanntgeben.