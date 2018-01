Bei der 50. Jahreshauptversammlung der ebenso alten Bläservereinigung Burkardroth standen Vorstandsneuwahlen auf der Tagesordnung. Der ausgearbeitete Gesamtvorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. Der sehr junge Vorstand wird für eine weitere Periode die Geschäfte des Vereins mit 163 Mitgliedern führen. Vorsitzender bleibt Florian Kirchner, sein Stellvertreter Christian Kirchner. Die bisherige Kassiererin Annika Kirchner fungiert jetzt als Schriftführerin. Neue Kassiererin ist Elisabeth Wehner. Beisitzer sind Laura Zirk und Martina Metz, Vertrauensperson Uwe Dittrich, Notenwart Markus Markard, Trachtenwart Anna-Lena May. Die Betreuer heißen Franz Kirchner, Ruth Metz und Sebastian Metz.



Es gab viel zu tun im vergangenen Jahr, war dem Rückblick des Vorsitzenden zu entnehmen. Nicht zuletzt auch, weil der Verein das 50. Bestehen feierte. 50 Besprechungen und Veranstaltungen waren alleine in Sachen Vorstandsarbeit zu absolvieren. Die Vereinssoftware wurde umgestellt und eine neue Homepage erstellt. Auch in diesem Jahr werden die Füße nicht hochgelegt. Unter anderem muss das Saale-Musicum unter dem Motto "Bock auf Blasmusik" organisiert werden. Im Gespräch steht der Verein mit der Schule wegen einer Kooperation zur musikalischen Früherziehung.



Zum aktiven Spielbetrieb berichtete Kirchner von 47 Auftritten und 39 Proben. Langweilig - es waren wieder die Posaunen, die am besten geprobt hatten. Zur Belohnung gab es dafür heuer erstmals den neu erstellten Wanderpokal.



Von den 60 aktiven Musikern spielen 50 im Orchester, sechs befinden sich in Ausbildung.

Dirigentin Manuela Möller blickte auf das musikalische Jahr zurück, in dem Burkardroth die Bundesbezirksmeisterschaften ausgetragen hatte. "Wir haben in diesem Jahr nur gewonnen", lautete ihr Fazit.



Ortsreferentin Silvia Metz (Wollbach) freute sich, dass sich immer wieder junge Leute für ein Ehrenamt finden. Mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes habe die Bläservereinigung den Markt Burkardroth weit über die Grenzen hinaus getragen. "Ihr seid nicht wegzudenken" aus der kulturellen, gesellschaftlichen und kirchlichen Szene.



Seniorenbeauftragter Elmar Brehm dankte dem Verein im Namen aller Senioren im Landkreis für die Ausrichtung des Kreisseniorentags im Rahmen des Vereinsjubiläums.