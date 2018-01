Weltmeisterliche Vogelfreunde

Bei der Vogel-Weltmeisterschaft in Cesena (Italien) stellten die Vogelfreunde Bad Kissingen vier Mal den Weltmeister, einmal den Vize-Weltmeister und landeten drei Mal auf Rang drei.

Roland Hehn aus Nüdlingen errang gleich zwei Weltmeistertitel bei den Münchner Kanarien und noch einen weiteren mit Japan Hoso Kanarien. Zwei weitere Vize-Weltmeisterschaften und zwei Mal Rang drei bei den Münchner Kanarien komplettierten seine Medaillenausbeute

Ein weiterer Nüdlinger, Manfred Kiesel, errang mit Nigrigenis wildfarben ebenfalls den Weltmeistertitel und kam einmal auf Rang drei mit Nigrigenis Mutation.



Erwartungen voll übertroffen

Als sie nach Cesena zur Weltmeisterschaft der Vogelzüchter reisten, hatten Roland Hehn und Manfred Kiesel zwar viel Optimismus im Reisegepäck und hofften auch diesmal, wieder Medaillen zu gewinnen. Doch als sie ihre Zuchterfolge dokumentiert bekamen, übertraf die Entscheidung der Preisrichter alle Erwartungen.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft hatten sich beide Züchter mit ihren Vögeln bei vielen Ausstellungen bewähren müssen. Die erste Stufe auf dem Weg nach oben war die Vereinsschau in Bad Kissingen. Danach die Bayerische Meisterschaft in Oberaspach, bei der Manfred Kiesel den Bayerischen Meistertitel gewann.

Dazu kam die Deutsche Meisterschaft in Bad Salzuflen, bei der Roland Hehn zwei Mal Deutscher Meister und einmal Rassensieger wurde.



Über 33 000 Vögel ausgestellt

In Cesena mussten beide Züchter gegen eine starke Konkurrenz aus aller Welt antreten. Es waren bei der Weltschau über 33 000 Vögel in verschiedenen Sparten ausgestellt. Roland Hehn und Manfred Kiesel haben bereits mehrfach Medaillen auf Weltmeisterschaften errungen.

Der Verein der Vogelfreunde Bad Kissingen feierte in den letzten Jahren schon viele Erfolge bei Weltmeisterschaften: insgesamt 16 Weltmeistertitel, 14 Vize-Weltmeistertitel und elf Bronzemedaillen. red