Weihnachtsoratorium in der Erlöserkirche

Am Sonntag, 10. Dezember, gibt es in der Bad Kissinger Erlöserkirche um 19.30 Uhr das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, davon die Kantaten I bis III zu hören. Das Besondere an dieser Aufführung: Es singt ein Projektchor, der sich aus Menschen zusammensetzt, die das Werk so gut kennen und können, dass sie aus purer Lust am Mitsingen aus allen Richtungen der Republik nur für diesen einen Tag zusammen kommen. Als Solisten singen: Cora

Bethke (Sopran), Katrin Edelmann (Alt), Alexander Ernst Osthelder (der sein Debut als Tenor gibt, manche kennen ihn noch als Counter-Tenor) und Eric ergusson (Bass). Das erweiterte Kammerorchester Bad Kissingen musiziert unter der Leitung von

KMD Jörg Wöltche.



Karten gibt es ab sofort für das Mittelschiff nummeriert bei der Buchhandlung Reinisch und bei Mode-Ludewig. Karten mit freier Platzwahl für die Seitenschiffe und Emporen gibt es in ausreichender Zahl auch an der Abendkasse.