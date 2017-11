Weihnachtsmärkte im Landkreis Bad Kissingen [Video]

Bad Kissinger Lichterglanz

Weihnachtsmarkt im Kloster Kreuzberg

Geroda

Wildflecken

Aschacher Schlossweihnacht

Maria Bildhausen

Münnerstadt

Thundorf

Hammelburg

Diebach

Eltingshausen

Am Dienstag, 28. November, startet der Weihnachts-Treffpunkt in Bad Kissingen mit einem Warm-Up. Wie der Veranstalter Pro Bad Kissingen mitteilt, wird aufgrund der kurzen Adventszeit in diesem Jahr der Beginn um drei Tage vorverlegt. Die offizielle Eröffnung des "Bad Kissinger Lichterglanzes" bleibt allerdings beim Freitag vor dem ersten Advent, also am 1. Dezember. Die Buden bleiben bis einschließlich Dienstag, 26. Dezember, geöffnet. Die Buden haben täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An den Freitagen als After-Work-Party bis 21 Uhr.Alle Jahre wieder unterbricht das Kloster Kreuzberg am ersten Adventswochenende seine Betriebsruhe anlässlich des Weihnachtsmarkts. Vom 1. bis 3. Dezember können sich die Besucher des heiligen Berges der Franken an den zahlreichen Ständen auf Weihnachten einstimmen.Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts: Freitag, 1. Dezember, 12.00 - 19.00 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 10.00 - 19.00 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, 10.00 - 18.00 UhrDer Weihnachtsmarkt in Geroda mit 20 Anbietern findet statt am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr.In Wildflecken gibt es am Sonntag, 26. November, im und rund um das Rathaus einen vorweihnachtlichen Markt mit einer Steckenpferd-Ausstellung. Beginn ist um 11 Uhr.Am zweiten und dritten Adventswochenende öffnet der Schlosspark des Aschacher Schlosses wieder seine Tore für traditionelles Kunsthandwerk und fränkische Kulinarik. Vom Dorfschmied bis zum Holzschnitzer gibt es fränkische Handwerkskunst, Rhöner Spezialitäten und musikalische Unterhaltung an allen sechs Tagen (08. Bis 10. und 15. Bis 17. Dezember 2017)AmWeihn Samstag, 25. November (von 13 Uhr bis 19 Uhr) und Sonntag, 26. November 2017 (von 11 Uhr bis 19 Uhr) findet im Kloster Maria Bildhausen der 34. Bildhäuser Weihnachtsbasar im Ambiente der historischen Klosteranlage statt.Ebenfalls am Samstag und Sonntag (25. Und 26. November) gibt es den mittlerweile 15. Kunsthandwerkermarkt im Deutschordensschloss. Das Programm startet am Samstag um 13.30 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Helmut Blank und dem Mürschter Engelchen. Am Sonntag beginnt das Markttreiben um 10 Uhr. Am Sonntag findet zudem der Weihnachtsmarkt der Stadt um den Marktplatz statt, die Geschäfte haben geöffnet.Die Gemeinde Thundorf in Unterfranken lädt auch in diesem Jahr zur Dorfweihnacht ein. Marktstände werden am Wochenende vom 25. und 26. November im Ritterkeller und in der Festhalle zu finden sein. Ein Kränzeverkauf im alten Forsthaus sowie handwerkliche Kunst im Musikheim ergänzen das Angebot. Auch das alte Hofgut, das evangelische Gemeindehaus sowie das alte Backhaus werden mit einbezogen.Altstadt-Advent heißt der Weihnachtsmarkt in Hammelburg, welcher traditionell am ersten Advents-Wochenende für beschauliche Stimmung sorgt. Zahlreiche Stände auf dem Marktplatz und in den Altstadthöfen halten ein vielseitiges Angebot für die Besucher bereit. Über die ganze Altstadt verteilt, in zehn bis fünfzehn Altstadt-Höfen, findet man Kurioses, Einzigartiges und Weihnachtliches. Im Rathausdurchgang befindet sich ein winterliches Handwerkerdorf, welches den Handwerkermarkt beherbergt. Die kleinen Besucher freuen sich auf das Nostalgie-Karussell. Die Einzelhändler beteiligen sich zusätzlich in der Altstadt mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr.Die 15. Auflage des Diebacher Adventsmarktes mit Handwerkskunst, stimmungsvollen Liedern und Weihnachtsdekoration findet am Wochenende (am 25. und 26. November) im malerischen Ambiente der Kirchgaden und der Wehrkirche aus dem 11. Jahrhundert statt. Der Markt mit Musik, Verkaufsständen, Bewirtung, Suppenküche und Kaffeebar öffnet am Samstag um 14 Uhr seine Pforten. Am Sonntag sind die Suppenküche ab 12 Uhr und die Verkaufsstände ab 13 Uhr geöffnet.Zum ersten Mal wird in diesem Jahr am Samstag, 12. Dezember, der Weihnachtsmarkt im Hemberger Hof in Eltingshausen ausgerichtet.