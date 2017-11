Wasserschaden zum Glück nur im Theater

Eine schöne Tradition in Rottershausen ist das Pfarrfamilienfest mit der alljährlichen Theater-Aufführung und dem Jahresbericht der Kirchenverwaltung von Klaus Kiesel und Klaus Greubel. Die Spirken überraschen jedes Jahr aufs Neue mit einer tollen schauspielerischen Leistung auf der Bühne in einer vollbesetzten Turnhalle. Diesmal mit einem Theaterstück in drei Akten: "Liebeslust und Wasserschaden". Die Hauptfigur, um die sich alles dreht, ist Theobald Klein, ein typischer Cheflohn-Buchhalter,

außerordentlich ordnungsliebend und mit einem übernatürlichen Putzfimmel. Er durchlebt das totale Chaos. Für Roland Seufert war es eine Paraderolle. Er schaffte es, mit großer Leidenschaft und schauspielerischem Talent das Publikum zu begeistern.

Theobalds Schwester Rita (Beate Werner) gibt bei ihrem Bruder gekonnt den Ton an. Auch Erich Werner als Freund Kalle hatte mit seinem Auftritt die Lacher auf seiner Seite. Renate Staab überzeugte heuer als die flippige Freundin Katrin. Als resolute Vermieterin Frau Schmitzke, der nichts entgeht, die sich gerne ein "Schlückchen" gönnt, aber nur "zu medizinischen Zwecken", begeisterte Ilse Erhard das Publikum. Sie hatte große Probleme bei der Renovierung der Wohnungen mit den Handwerkern Peter (Axel Greubel) und Winfried (Bastian Werner), die für alles eine Lösung hatten, nur nicht für ihr Problem.



Lieblingsdarsteller

Und wenn man sie gar nicht gebrauchen kann, tauchen sie auf: Die Verwandten. Erbtante Ottilie mit ihrem Ottokar, dargestellt von zwei absoluten Lieblingsdarstellern der Rottershäuser: Margarethe Müller und Hubert Greubel. Nach fast zwei Stunden Aufführung dankte das Publikum mit reichlich Applaus ganz besonders auch für Elli Stahl. Sie hatte die Gesamtleitung für Text, Besetzung der Darsteller und Aufführung.

Bei Kollekten- und Sammlungen wie Sternsinger, Misereor, Bruder Thomas und Pfarrer Okafor wurde ein Betrag von 7660 Euro gespendet. Beim Gospel-Konzert der KissSingers im November 2016 betrug die Spendensammlung 900 Euro.

Aus dem Erlös des Lutzi-Festivals spendete der FC Einigkeit 300 Euro, und die Jagdgenossenschaft 2000 Euro.

Von der Firma Perner aus Passau wurde an der Kirchturmuhr der defekte Antrieb ausgewechselt und die Uhren neu eingestellt sowie eine kaputte Aufhängung eines Klöppels erneuert, berichten Klaus Kiesel und Klaus Greubel.

Die politische Gemeinde hat die Abwassergebühren in Höhe von 865 Euro für Kindergarten und Jugendheim übernommen und stellt den Raum für das Pfarrbüro unentgeltlich zur Verfügung. Die Bäckerei Karch aus Eltingshausen hat die Minibrote für den Verkauf am Erntedankfest gespendet. Somit ging der Erlös von 539 Euro an Bruder Thomas für seine Projekte in Tansania.

Ein großes Danke galt allen, die sich in und um die Kirche eingesetzt haben, sei es beim Schmücken oder bei kirchlichen Anlässen. Auch der Rottershäuser Jugend galt ein Lob für die Mithilfe beim Pfarrfamilienfest und die eigenverantwortliche, reibungslose Führung des Jugendheims.

Die Sternsingergruppen wurden von Cindy und Alex Gessner betreut. Die Sammlung brachte das stolze Ergebnis von 2767 Euro. Der Aufwand von 1820 Euro für Verwaltung der Pfarreiengemeinschaft wie Kosten für Seminare, Geschenke, Pfarrbrief und so weiter, wird anteilig auf die vier Pfarreien verrechnet. Diverse Kosten für das Kirchengebäude und die Durchführung der Gottesdienste schlugen mit 1800 Euro zu Buche.

Unkosten für Pfarr-Jugendheim und Kindergarten wie Versicherungen, Strom und mehr belaufen sich auf 1157 Euro. Die Kosten für Abwassergebühren in Höhe von 865 Euro übernahm die politische Gemeinde. red