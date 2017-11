Was verbirgt sich hinter der Aquademie?

Im kleinsten bayerischen Bad beginnt eine Vortragsreihe über Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel, das im Bäderlandkreis eine besondere Bedeutung hat. Unter dem Dach der "Aquademie" könnte sich aber noch mehr entwickeln.

Das Kunstwort Aquademie verbindet "Aqua" (lateinisch: "Wasser") und "Akademie". Mikrobiologe Dr. Gero Beckmann hat diese Wortmarke ersonnen, vor Jahren schützen lassen und möchte unter diesem Dach zunächst eine Vortragsreihe zum Thema Wasser ins Leben rufen.

"Das kann doch nicht sein", wunderte sich der Bockleter schon lange, dass in den Hochglanzprospekten, die für die Staatsbäder im Landkreis werben, viel von Gesundheit, Erholung und Wellness die Rede ist, dem Heilwasser aber eher wenig Aufmerksamkeit gewidmet ist. "Dabei liefern Heilquellen individuelle, teilweise großartige, echte Naturprodukte" ist Beckmann überzeugt.

Mit dem Schielen auf irgendwelche Fördertöpfe im Bereich Reha, Wellness, Kur, entferne man sich aber immer weiter von den Grundlagen, meint der Fachtierarzt für Mikrobiologie, der am Institut Romeis die Abteilung "Hygiene und Beratung" leitet. In Absprache mit Bürgermeister Andreas Sandwall und Kurdirektor Thomas Beck hat der Sachverständige, Publizist und Fachbuchautor deshalb eine Vortragsreihe konzipiert, die Wasser als Grundlage allen Lebens im Allgemeinen, und Heilwasser, Herzstück unserer Bäder im Besonderen zum Thema macht.

Dr. Beckmann hat mehr als 90 Fachpublikationen veröffentlicht und mehrere Bücher geschrieben. Schon 2013 hat er den "Wallhäußer Preis" für sein Lebenswerk auf dem Gebiet der Mikrobiologie erhalten. Mit dieser Vortragsreihe will er das Bewusstsein der Menschen auf die Lebensgrundlage Wasser richten. "Das sollte in unserer quellenreichen Region mit den unterschiedlichen Heil- und Mineralwässern passen", meint der gefragte Interviewpartner für Presse, Funk und Fernsehen.

Die Vorträge sprechen nicht nur Fachleute der Gesundheitsregion an, es dürfte auch jeden Verbraucher interessieren, wie das Wasser beschaffen ist, das aus dem Hahn fließt, oder welche Auswirkungen die "Nadelstich-Infiltration" mit Gülle, Pflanzenschutzmitteln und Antibiotika-Rückständen auf unser Grundwasser haben. Gibt es vielleicht doch Zusammenhänge zwischen Lebensmittelchemie und Immunschwäche? Ist stilles Wasser bei bestimmten Medikamenten sogar schädlich? Was zeichnet die Bockleter Stahlquelle aus?

Stoff genug für eine ganze Vortragsreihe, die nicht Fachchinesisch dozieren, sondern ein breites Publikum verständlich informieren will. Praxisbeispiele werden die Zuhörer mitnehmen, länger als eine Stunde ist kein Vortrag geplant.

Gero Beckmanns Ansicht nach beschäftigt man sich in allen Heilbädern zu wenig mit deren Grundlagen. Das sind nun einmal die Heilquellen. Heilwasser dürfe jedenfalls nicht nur als Show von den Brunnenfrauen ausgeschenkt werden. Deshalb soll die "Aquademie" zunächst das Thema Wasser einmal monatlich beleben. "Ich will auch Bad Bocklet etwas zurückgeben" begründet Dr. Beckmann seine Motivation, die "Aquademie" gerade im kleinsten Staatsbad anzusiedeln. Was sich neben der Vortragsreihe alles daraus entwickeln könnte, dazu hat der Mikrobiologe eine ganze Reihe von Ideen entwickelt. Aber das ist Zukunftsmusik.