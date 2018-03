Wanderer trotzen Wind und Wetter

Einen gut gefüllten Wander- und Fahrtenkalender legte der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg für das laufende Jahr vor. Rund 70 Natur- und Kulturwanderungen wollen die Mitglieder heuer bewältigen um sich fit zu halten, Neues zu entdecken und Bekanntes zu besuchen.

Zweigvereinsvorsitzender Alfred Jeurink hieß die Mitglieder im Gasthaus "Stern" willkommen, unter ihnen Präsident des Hauptvereins, Jürgen Reinhardt. Der Vorsitzende rief die wichtigsten Ereignisse des Vorjahres in Erinnerung und verwies auf die neugefasste Satzung und die künftig in den März vorverlegte Mitgliederversammlung. Seinem Bericht ließ sich entnehmen, dass der Zweigverein aktuell über 431 Mitglieder verfügt. Zwar leidet der Rhönklub nicht an "Altersschwäche" doch liegt der Altersdurchschnitt mit rund 71 Jahren recht hoch.

Jeurink legte auch den Kassenbericht für den im Krankenhaus weilenden Schatzmeister Winfried Schlereth auf. Demnach muss der Zweigverein keine Verschuldung befürchten. Kassenprüfer Wolfgang Jordan bestätigte die korrekte und übersichtliche Kassenführung. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.



In einer Grußadresse meinte Reinhardt: "Es ist interessant vor Ort zu erfahren welche Aktivitäten die Zweigvereine durchführen". Für ihn bedingt der demografische Wandel die Mitgliederzahl. "Die Konsequenz daraus sind sinkende Beiträge die wir auffangen müssen", folgerte er mit seinen Wünschen für ein gutes Wanderjahr.



Gemeinsam mit dem Zweigvereinsvorsitzenden ehrte er verdiente und langjährige Mitglieder. Das "Grüne Band der Rhön" erhielten Wolfgang Jordan und Friedrich Rau. Jordan organisiert die Radwanderungen - darunter eine Fünf-Tage-Radtour - und ist bei Veranstaltungen und auch sonst als Helfer aktiv. Rau gilt als versierter Wanderführer, der mehr als 50 naturkundliche Wanderungen organisierte und als zuverlässiger Helfer mit handwerklichem Talent.

Mit der Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Waltraud und Frieder Barth, Helga und Hermann Feiler, Antonia Greinwald, Günther und Elisabeth Kress und Karl Reith ausgezeichnet. Vier Jahrzehnte Treue würdigte der Zweigverein mit der goldenen Ehrennadel für Otmar Kippes. Weitere - darunter Mitglieder die 60 und 65 Jahre Gefolgschaft aufweisen und am Kommen verhindert waren - würdigt der Vorstand persönlich, teils mit dem Treuebrief.

Eine hohe Auszeichnung konnte Ingeborg Dittmar entgegennehmen. Die Gattin des langjährigen Vorsitzenden Günter Dittmar, übernahm viele Jahre das Amt der Schriftführerin. Auf einmütigen Mitgliederbeschluss ernannte sie Jeurink per Urkunde zum Ehrenmitglied. Inge und Günter Dittmar arbeiten beide noch im erweiterten Vorstand mit.



Für Anton Schreiner, der aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter zur Verfügung stellte, wählte die Versammlung Albin Heim zum Beisitzer und Anton Köhler zum Kassenprüfer. Walter Kusche und Peter Reuter legten ihr Wanderführer-Amt nieder. Ihnen dankte Jeuring mit einem Präsent.

Besondere Veranstaltungen die der Zweigverein heuer zu bieten hat sind im Juli das Bergfest am "Brönnoufe", das Weinbergfest im "Vinica" im August, die Teilnahme am 9. Rhöner Wandertage in Poppenhausen, das Federweißer-Fest bei Leidner (beide im September) und die Adventfeier in Obererthal.



Terminiert sind zudem eine Theaterfahrt nach Meiningen (20. Mai), das Radwander-Wochenende "Thüringer Städtekette" vom 8. bis 15. Juli sowie die Wanderreise vom 9. bis 15. September ins Erzgebirge. Die Wandertage in Lenggries finden vom 30.September bis zum 7. Oktober statt. Für den Besuch eines Weihnachtsmarkts wählten die Anwesenden Michelstadt/Odenwald aus.

Verärgerung gab es über die Dreistigkeit einer Person, die mehrmals gebrauchte Windeln im Papierkorb am Rhönklub-Gedenkstein deponierte. Der Zweigverein wird deshalb den dortigen Abfallbehälter einziehen. Franz Herrler appellierte an die Wandergruppen - ob groß oder klein - grundsätzlich eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mitzuführen. Herrler will außerdem für umfassende, telefonische Kontaktaufnahme sorgen um schnelle Hilfe im Bedarfsfall gewährleisten zu können.