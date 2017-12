Vorstellung mit einer kurzen Nebelshow

Gleich doppelten Grund zum Feiern hatten die 58 aktiven und zwölf jugendlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oerlenbach: Zum einen konnten sie den 25. Geburtstag ihres Löschgruppenfahrzeuges LF16/12 feiern - Erstzulassung war am 15. Dezember 1992). Zum zweiten war es aber auch der Tag, an dem sie ihr neues Fahrzeug als "vorgezogenes Weihnachtsgeschenk" bei der Herstellerfirma abholen konnten. Mitte Dezember war das Auto, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) , dann von rund 30 Aktiven am Oerlenbacher Gerätehaus in Empfang genommen.



Wie Kommandant Michael Kuhn nun bei einer weiteren Präsentation des neuen Fahrzeuges vor einem größeren Personenkreis erläuterte, löst dieses Fahrzeug das inzwischen 25-jährige Löschgruppenfahrzeug ab. Als Hilfeleistungs-Löschfahrzeug sei es sowohl für Brandeinsätze wie auch für technische Hilfeleistung optimal ausgerüstet. Speziell für die Autobahneinsätze habe es neben der umfangreichen Beladung inklusive einem 2000 Liter fassenden Wassertank noch zusätzliche Ausrüstung an Bord. So zum Beispiel eine Frontseilwinde, einen ausfahrbaren Lichtmast zur Umfeldbeleuchtung und eine Verkehrssicherheitshaspel zur Absicherung von Unfallstellen. Zum Eigenschutz erhielt das Fahrzeug eine auffällige, reflektierende Beklebung.



Dass dies alles seinen Preis hat, betonte Bürgermeister Franz Kuhn. 420 000 Euro kostet das HLF 20 auf dem MAN-Fahrgestell laut Liste. 137 000 Euro Zuschuss gibt es für diese Neuanschaffung von der Regierung von Unterfranken und, weil die Marktgemeinde Maßbach ein baugleiches Fahrzeug zum gleichen Zeitpunkt bestellt hat, gab es nochmals einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent.



Kreisbrandrat (KBR) Benno Metz zeigte sich angesichts der Tatsache, dass nun gleich zwei Wehren an der A 71 identische Fahrzeuge haben, sehr erfreut. Es seien "hochwertigste Fahrzeuge, die das meiste an Unfällen und Bränden abdecken könnten". Er hoffe, dass auch Münnerstadt bald mit einem neuen HLM nachziehen werde, sagte Benno Metz.



Die Feuerwehr Oerlenbach deckt mit ihrem neuen Fahrzeug die Autobahn von Münnerstadt bis Poppenhausen ab, noch im Januar soll die Einsatzbereitschaft des HLF der Integrierten Rettungsleitstelle gemeldet werden. Bis dahin sind noch Übungen und Schulungen an dem neuen Fahrzeug angesetzt. Die offizielle Einweihung des Hilfeleistungslöschfahrzeuge ist für dem 19. Mai vorgesehen.