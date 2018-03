Vorfreude auf den neuen Garten

Die Segnung des neuen Spielgeländes hatten sich Kinder und Personal in der Kindergarten-Tagesstätte St. Peter und Paul etwas anders vorgestellt, etwa mit blühenden Krokussen und jungem Grün. Stattdessen grüßten Schnee und kalter Wind. Doch das hielt Eltern und Großeltern nicht ab, der Veranstaltung beizuwohnen und sich beim Tag der offenen Tür über den Aufenthaltsort ihrer Kinder und Enkel zu informieren.

Der Garten - der hoffentlich bald seinem Zweck dienen kann - ist mit einem neuen Kletterhügel, Sandspielbereich und Rundweg versehen. Auch der Bachlauf wurde korrigiert, das Amphitheater restauriert und ein Rollrasen eingebaut. Bei der Umgestaltung packten die Eltern der Kinder mit an, die auch die alten Spielgräte austauschten. Dabei flossen rund 60 000 Euro in Material und Geräte. Die Summe generierte das Kindergarten-Team aus Spendengeldern und erwirtschafteten Beträgen wie beim Muttertag auf der Trimburg, dem Weihnachtsmarkt und ähnlichen Veranstaltungen.

Zum Tag der offenen Tür stellte Kindergarten-Leiterin Eva Plehn auch die in zwei Jahren überarbeitete Konzeption der anerkannten, reggio-orientierten Einrichtung vor und dankte ihrem Team für das Engagement beim Erstellen der Neufassung. Der 85-seitige, bebilderte Konzeptband gibt Auskunft von der pädagogischen Ausrichtung, über den Bildungs- und Erziehungsauftrag und die Organisation des pädagogischen Alltags, bis hin zu den Eltern als Bildungspartner und dem Team als "lernende Organisation".

Gemeindereferentin Monika Hufnagel segnete das Außenspielgelände in einer kleinen Andacht. "Der Spielplatz ist für uns alle eine große Freude, auch für die Erwachsenen. Damit wurden gute Rahmenbedingungen für Erziehung und die Bildung geschaffen", stellte sie fest. Neben einem Fußballplatz, einem Schiff, dem Spielhügel und einem Bach gibt es viel "Zeug zum Spielen" und Platz für junge Forscher und Entdecker. "Unser Garten ist endlich fertig, er ist unser kleines Paradies", sangen die Kinder dazu.

Bei zwei Hausführungen vermittelte die Leiterin der "Lernwerkstatt für Kinder" einen Eindruck von der Organisation und dem Tagesablauf in St. Peter und Paul. So werden die Räume und der Treppenaufgang für die nach Alter aufgeteilten Kinder zu pädagogischen Einheiten, in denen Spielen und Entdecken erlaubt ist.

Ein Atelier, eine Bauwerkstatt, Handwerks-Arbeitsecken, ein Lichtstudio, ein Musikzimmer und vieles mehr warten jeden Tag auf ihre Erforschung und das Ausprobieren. Selbst ein Kaufladen öffnet für kleine Einkäufe, für die den Kindern zehn Cent zur Verfügung stehen. Hier sollen sie lernen, wie man mit Geld umgeht. Gelebter Alltag also. St. Peter und Paul verfügt zudem über eine Küche und eine eigene Köchin, die Frühstück und das Mittagessen aus Lebensmittel des biologischen Anbaus zubereitet.

Bei den vielen Freiheiten, die die Einrichtung den Schützlingen in ihrer Kreativität lässt, bedarf es allerdings auch eines Verhaltenskodex, räumt Eva Plehn ein. "Das heißt, wir müssen uns auf die Kinder einlassen, die aber auch folgen müssen", betont sie. Mit den Eltern als Partner lernt dabei auch das Kindergartenteam dazu.

Den "quirligen" Tag der offenen Tür unterstützten die Eltern, die im naheliegenden Vereinsheim mit Kaffee und Kuchen, "Hammelburgern" - Grünkernfrikadellen mit Brot, Tomate und Gurke - sowie mit Getränken für die Verköstigung sorgten.

Sobald der Frühling Einzug hält ist auch der neue Garten nutzbar. "Darauf freue ich mich schon denn da kann man so schön rumrennen, klettern und spielen", verrät eine junge Kindergartenbesucherin ihrer Oma. "Und vielleicht können wir auch Ostereier im Garten suchen. Das wäre toll", fügt sie hinzu.