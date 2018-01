Vorbereitung auf "Bayerisch-Preußisches Fläär"

"Wir sind alle mit unseren Aufgaben gewachsen", sagte Vorsitzender Johannes Heim, der auf die Anfänge der sechsjährigen Amtszeit zurück blickte. Ausbildung und Lehrgänge, die Ausrüstung und Fahrzeuge, die Aktiven und Jugendlichen - dies alles unter einen Hut zu bringen, sei nicht einfach. Im Blick auf die Zukunft sagte er, die Haarder Wehr brauche neue, motivierte und engagierte Atemschutzgeräteträger. Auch gelte es, die Alt-Aktiven zu motivieren, wieder zu Übungen und Einsätzen zu kommen.

Nach seinem Rückblick auf 2015 rief Kommandant Christoph Hillenbrand zu noch größerer Bereitschaft auf, die Übungen regelmäßig zu besuchen. Nach dem Bericht des Atemschutzwarts Christoph Seufert ging Jugendwart Sebastian Fell auf die 44 Jugendübungen ein. Beim Kreisjugendfeuerwehrtag im März 2015 sei Sarah Göpfert zur Kreisjugendsprecherin gewählt worden.



Über das Projekt "Vereinsfahne"

In der Mitgliederversammlung sprach Vorsitzender Johannes Heim die Aktivitäten an. In diesem Jahr werde man beim "Bayerisch-preußischen Fläär" wesentlich mehr Unterstützung der Mitglieder benötigen. Über das "Projekt Vereinsfahne" wurde in einer außerordentlichen Versammlung beraten. Gestaltungsentwürfe wurden berücksichtigt. Die Fertigstellung ist bis Ende April zugesagt. Heim sagte: "Wir konnten einen sehr gut funktionierenden Verein, eine gut gefüllte und ordentlich geführte Kasse von den Vorgängern übernehmen. Und ich kann mit Stolz sagen, wir haben das so weitergeführt." Die Mitgliederzahl betrage 179.

In einer Vorschau wies Heim auf den Florianstag am 23. April in Nüdlingen hin. Im Mai ist ein Festgottesdienst mit Segnung der Vereinsfahne und Vereinsehrungen geplant. Beim "Bayerisch-Preußischen Fläär" vom 8. bis 10. Juli werde die Haarder Wehr mit einem "historischen Biergarten" vertreten sein. Der Kassenbericht durch Julian May wurde mit Genugtuung aufgenommen. Auf den Bericht von Kassenprüfer Thomas Beck folgte die einstimmige Entlastung. Rasch ging die Wahl des Vorstands vonstatten. Johannes Heim ist Vorsitzender. Als neuer Stellvertreter erhielt Alexander Bader das Vertrauen. Schriftführer ist Sebastian Maresch, Kassierer Julian May. Thomas Beck und Burkhard Diez sind Kassenprüfer.

Grußworte sprachen Pfarrer Dominik Kesina und Bürgermeister Harald Hofmann: "Wir stehen zu unseren Feuerwehren. Das Geld der Gemeinde ist gut angelegtes Geld", sagte das Ortsoberhaupt. Zweiter Bürgermeister Edgar Thomas ergänzte zum "Bayerisch-Preußischen Fläär": "Es geht auch um die Erinnerung daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist." Er stellte das Programm mit 30 Aktivitäten in Grundzügen vor. Am Ende werde es wohl ein Abschlussfeuerwerk geben.



Wärmebildkamera anschaffen

Kreisbrandinspektor Edwin Frey übermittelte die Grüße von Kreisbrandrat Benno Metz und Kreisbrandmeister Guido Schneider. Er lobte die Einsatz- und Hilfsbereitschaft der Wehr, sowie die gute Zusammenarbeit zwischen der Nüdlinger und Haarder Wehr. Alexander Frey, Kommandant der Nüdlinger Wehr, erklärte, dass für die Haarder Wehr ebenfalls eine Wärmebildkamera angeschafft werden soll.