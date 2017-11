Von Neid, Träumen und Talenten

Abenteuer mit Gott - erlebten 38 Kinder im Grundschulalter beim "AmiGo"-Tag in der Pfarreiengemeinschaft "Die Walddörfer". Die "Freunde Gottes" befassten sich in diesem Jahr im Pfarrer-Straub-Haus mit dem "König der Träume". Pastoralreferent Stephan Tengler und das AmiGo-Team haben mit den Kinder die biblische Geschichte aus dem Alten Testament von Joseph zur Grundlage genommen.



Joseph war der Sohn von Jakob und Rahel. Er galt als "Wunderkind" und war der Liebling der Eltern. Wie die Bibel berichtet träumte Joseph eines Tages davon wie sich die Weizengarben der Brüder vor der seinigen verneigen. Bei der nächsten Gelegenheit wurde Joseph von seinen Brüdern in ein Erdloch geworfen und anschließend an Händler verkauft, die ihn auf einem ägyptischen Sklavenmarkt an Potifar, einen hohen Regierungsbeamten, verkauften. Verwicklungen brachten ihn ins Gefängnis. Schließlich kam er dazu, die Träume des Pharao zu deuten. Durch die von Gott geschenkte Gabe konnte Joseph auf die folgenden sieben guten und sieben schlechten Jahre hinweisen. Zugleich gab er den Ratschlag, Vorratskammern anzulegen, um eine Hungersnot zu vermeiden. Der Pharao war so beeindruckt, dass er Joseph damit beauftragte; nun gab es außer dem Pharao niemanden mehr in Ägypten, der mächtiger war als Joseph.



Die Themen Neid und Träume waren die Schwerpunkte des Amigo-Tages. Wie Stephan Tengler betonte sei alttestamentliche Geschichte so umfassend, dass diese zwei Bereiche für den Kinderbibeltag heraus genommen wurden. Neid kenne wohl jedes Kind aus eigener Erfahrung, sei es, dass es selbst schon einmal neidisch war oder Freunde oder Geschwister ihm etwas neideten. Wie man mit Neidgefühlen umgeht, wenn man sie selbst verspürt oder damit konfrontiert wird, war eines der Themen über das gesprochen wurde.

Auch Träume kennt jeder. Gute und schöne Träume, aber auch belastende und Angst machende Träume. Die Kinder malten Traumbilder, bastelten Traumfänger und in der Küche wurden traumhafte Plätzchen gebacken.



Eigene Gaben entdecken

Joseph hatte von Gott die Gabe bekommen Träume zu deuten. Welche Gaben die Kinder von Gott bekommen haben, auch darüber wurde beim Amigo-Tag gesprochen. Es ging unter anderem darum die eigenen Gaben als etwas wunderbares zu entdecken und zu fördern. Dazu passte dann auch das Lied "Wir sind Wunderkinder", das in der Abschlussandacht mit Stephan Tengler gesungen wurde.